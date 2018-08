SIJ Acroni optimaliseert productie met Quintiq in poging om topproducent van staal in Europa te blijven

'S-HERTOGENBOSCH, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Quintiq, onderdeel van Dassault Systèmes en internationaal toonaangevend in supply chain planning and optimization (SCP&O), heeft vandaag aangekondigd dat SIJ Acroni gekozen heeft voor Quintiq om een geïntegreerde planningsoplossing te leveren voor de optimalisering van haar productieprocessen. SIJ Acroni maakt deel uit van de SIJ Group, de grootste Sloveense verticaal geïntegreerde metallurgische groep en een van de grootste producenten van roestvast en speciaal staal in Europa.

De SIJ Group heeft stappen gezet in haar missie om de meest succesvolle nicheproducent van staalproducten in Europa te worden. Een bijzonder belangrijke stap in de afgelopen jaren was het vergroten van het aandeel staalproducten met een hogere toegevoegde waarde van 55% tot 70%. De groep ging vervolgens op zoek naar een technologiepartner waarmee deze groei met een hoog volume in stand kon worden gehouden en tegelijkertijd een uitstekende klantenservice kon worden behouden. De zoektocht eindigde met de benoeming van Quintiq als productieplanningpartner voor SIJ Acroni.

Quintiq was de duidelijke keuze voor SIJ Acroni. De enorme ervaring en expertise van het Quintiq-team in de planning van staalproductie was duidelijk in de staat van dienst van het bedrijf, met succesvolle projecten voor enkele van 's werelds grootste staalfabrikanten. De Quintiq-oplossing zal SIJ Acroni voorzien van complete zichtbaarheid van haar supply chain - van de staalproductie tot het snijden en verpakken. Dankzij de volledige zichtbaarheid kan het bedrijf zijn middelen en inventaris beter plannen en optimaliseren, productieknelpunten snel identificeren en elimineren en de algehele processtromen verbeteren.

“De concurrentie groeit op de staalmarkt en de winnaars zullen de bedrijven zijn die hun klanten consequent de producten van de hoogste kwaliteit en de beste leveringsprestaties kunnen bieden, terwijl ze tegelijkertijd het gebruik van hun interne productiemiddelen kunnen optimaliseren,” aldus Vladimir Arshinov, CIO van SIJ Group. “In ons project met Quintiq is ons doel niet alleen om onze dagelijkse uitvoering ten behoeve van de realisering van die drie gebieden in balans te brengen, maar ook om aanzienlijke verbeteringen op elk van deze gebieden te bereiken. Om onze leidende positie in de markt te behouden, hebben we een van de meest geavanceerde planningsystemen van Quintiq geselecteerd. Het was het enige systeem dat robuust genoeg is om aan onze strengste eisen te voldoen en flexibel genoeg om aangepast te worden aan onze unieke productieconfiguratie en gecompliceerde technologische routes.”

De Quintiq-oplossing zal alle planningsactiviteiten in de staalfabriek en walserijen van SIJ Acroni integreren: “De oplossing zal onze planners in staat stellen om de metaalstroom door de fabriek beter in evenwicht te brengen en sneller orders te vervullen terwijl gewerkt wordt met lagere voorraden. Het zal de benutting van de beschikbare capaciteit maximaliseren door knelpuntmiddelen te optimaliseren en daarmee de productiecapaciteit voor de staalproducten van SIJ Acroni nog verder uitbreiden,” stelt Branko Žerdoner, general manager, SIJ Acroni. “De oplossing zal ook de impact van onderbrekingen en onverwachte uitvaltijden verminderen, en het onderhoud plannen op basis van commerciële prioriteiten.”

“Klanten zien Quintiq als een krachtige planningsoplossing die tegemoet komt aan hun zakelijke behoeften en past in hun unieke werkomgeving. Quintiq presteert elke keer weer,” verklaart Markus Malinen, vice president EMEAR, Quintiq. “We kennen de staalindustrie zeer goed en hebben er vertrouwen in dat we de inspanningen van SIJ Acroni voor het behoud van haar leidende positie in de Europese en wereldwijde nichemarkten niet alleen zullen ondersteunen, maar ook versnellen.”

Over SIJ Acroni

SIJ Acroni maakt deel uit van de SIJ Group, de grootste verticaal geïntegreerde metallurgische groep in Slovenië en een toonaangevende speler in de Europese en wereldwijde nichemarkten voor staal. SIJ Group behoort tot de top tien Sloveense bedrijfsgroepen en de top vijf Sloveense exporteurs. SIJ Acroni maakt deel uit van de staaldivisie van SIJ Group en is het grootste bedrijf in de groep. Het is de toonaangevende producent van roestvrijstalen kwartoplaten in Europa en de op twee na grootste producent ter wereld. SIJ Group geldt ook als een van de grootste Europese producenten van gereedschapsstaal.

Ga voor meer informatie naar sij.acroni.si, sij.si of volg SIJ Group op LinkedIn en Instagram.

Over Quintiq

Elk bedrijf kent zijn eigen supply chain planningspuzzels. Sommige puzzels zijn groot, andere zijn complex en weer andere lijken onmogelijk op te lossen. Sinds 1997 lost Quintiq elk van deze puzzels op met één enkele softwareoplossing voor supply chain planning en optimalisatie. Vandaag de dag vertrouwen 12.000 gebruikers in meer dan 80 landen op de software van Quintiq bij het plannen en optimaliseren van personeel, logistiek en productie. Quintiq maakt deel uit van Dassault Systèmes (Euronext Parijs: #13065, DSY.PA). Het bedrijf heeft een hoofdkantoor in Nederland en in de Verenigde Staten, en vestigingen over de hele wereld.

Ga voor meer informatie naar quintiq.com of volg Quintiq op Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube.

