SIJ Acroni optimise sa production avec Quintiq et vise à maintenir sa position au sein des leaders de la production d'acier en Europe

'S-HERTOGENBOSCH, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Quintiq, société du groupe Dassault Systèmes et leader mondial en matière de planification et d'optimisation de la chaîne logistique (SCP&O), a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée par SIJ Acroni pour la fourniture d'une solution de planification intégrée afin d'optimiser ses processus de production. SIJ Acroni fait partie du SIJ Group, le plus grand groupe métallurgique slovène intégré verticalement et l'un des plus gros producteurs d'inox et d'aciers spéciaux en Europe.

Le SIJ Group avance à grands pas vers son objectif qui est de devenir le producteur spécialisé de produits sidérurgiques le plus prospère d'Europe. Une décision particulièrement importante au cours des dernières années fut d'accroître sa part de produits sidérurgiques à plus forte valeur ajoutée de 55% à 70%. Le groupe s'est alors lancé dans la recherche d'un partenaire technologique qui lui permettrait de maintenir cette forte croissance des volumes tout en préservant un excellent service au client. Cette recherche a abouti à la sélection de Quintiq en tant que partenaire pour la planification de la production de SIJ Acroni.

Quintiq fut un choix évident pour SIJ Acroni. L'expertise et la vaste expérience de l'équipe de Quintiq en planification de production sidérurgique ne fait aucun doute au vu de ses solides antécédents dans la réussite de projets au nom de certains des plus grands producteurs sidérurgiques au monde. La solution de Quintiq fournira à SIJ Acroni une visibilité de bout en bout de sa chaîne logistique – de l'aciérie au refendage et l'emballage. Cette visibilité intégrale permettra à la compagnie de mieux planifier et d'optimiser ses ressources et ses stocks, d'identifier rapidement et d'éliminer les goulets d'étranglement, ainsi que d'améliorer globalement les flux de production.

“La concurrence se renforce sur le marché sidérurgique et les gagnants seront les sociétés pouvant systématiquement offrir à leurs clients des produits de la plus haute qualité ainsi que la meilleure performance de livraison, tout en optimisant à la fois leurs actifs de production internes,” a déclaré Vladimir Arshinov, CIO de SIJ Group. “Dans le cadre de notre projet avec Quintiq, notre objectif n'est pas simplement d'équilibrer notre activité journalière afin d'atteindre ces trois objectifs, mais davantage de réaliser des améliorations significatives pour chacun d'entre eux. Afin de préserver notre position de leader du marché, nous avons sélectionné l'un des systèmes de planification les plus évolués de Quintiq. C'était le seul système suffisamment robuste pour répondre à nos exigences les plus strictes tout en offrant la flexibilité pour s'adapter à notre configuration de production unique et nos voies technologiques complexes.”

La solution Quintiq intégrera toutes les activités de planification de l'installation sidérurgique et des installations de laminage de SIJ Acroni : “La solution permettra à nos planificateurs de mieux équilibrer le flux du métal à travers l'usine et d'honorer les commandes plus rapidement tout en travaillant avec des stocks réduits. L'utilisation de la capacité disponible sera maximisée grâce à l'optimisation des goulets de ressources. Ceci permettra à SIJ Acroni d'accroître encore davantage la capacité de production de produits sidérurgiques,” a déclaré Branko Žerdoner, general manager, SIJ Acroni. “La solution réduira également l'impact des perturbations et des temps d'arrêts imprévu, et permettra de planifier la maintenance en fonction des priorités commerciales.”

“Les clients choisissent Quintiq pour une solution de planification puissante, qui réponde à leurs besoins opérationnels et s'adapte à la spécificité de leur environnement d'exploitation. Quintiq est chaque fois à la hauteur,” a déclaré Markus Malinen, vice president EMEAR, Quintiq. “Nous connaissons très bien l'industrie sidérurgique et sommes convaincus que nous permettrons à SIJ Acroni non seulement de déployer ses efforts pour conserver sa position de leader du marché européen et mondial de produits sidérurgiques spécialisés mais également de les accélérer.”

À propos de SIJ Acroni

SIJ Acroni fait partie du SIJ Group, le plus grand groupe métallurgique slovène intégré verticalement et est un acteur majeur des marchés sidérurgiques spécialisés en Europe et dans le monde. SIJ Group intègre le top dix des groupes commerciaux slovènes et le top cinq des exportateurs du pays. SIJ Acroni fait partie de la branche sidérurgique du SIJ Group et est la plus grande société au sein du groupe. C'est le plus gros producteur de tôles quarto en acier inoxydable d'Europe et le troisième dans le monde. SIJ Group est également l'un des plus gros producteurs européens d'aciers à outils.

Pour plus d'information, rendez-vous sur sij.acroni.si, sij.si ou suiviez le SIJ Group sur LinkedIn et Instagram.

À propos de Quintiq

Chaque entreprise fait face à des défis uniques de planification. Certains défis sont importants, ou complexes, et certains semblent impossible à résoudre. Depuis 1997, Quintiq résout tous les défis de planification et d’optimisation de la chaîne logistique à l’aide d’un logiciel unique. Aujourd’hui, environ 12 000 utilisateurs dans plus de 80 pays utilisent le logiciel Quintiq pour planifier et optimiser leurs flux de production, leurs opérations de transport et leurs ressources humaines. Filiale du groupe Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), Quintiq possède un double siège social aux Pays-Bas et aux États-Unis et des bureaux partout dans le monde.

Pour plus d'information, rendez-vous sur quintiq.com ou suivez Quintiq sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube.

