Nebula Genomics從首屈一指的科技和生物科技創投公司籌集430萬美元種子經費

舊金山和波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- Nebula Genomics今天宣佈，已從10家首屈一指的創投公司籌集430萬美元種子經費。該經費將支持公司的使命，創建一個值得信賴、安全且去中心化的基因體資料市場，引領個人基因體定序的紀元。公司同時已與首屈一指的全基因體定序和詮釋公司Veritas Genetics締結夥伴關係，將連結Nebula市場與Veritas的Arvados開源軟體平臺。

此輪融資包含投資於基因體學和區塊鏈領域創新企業家的眾多最著名的創投公司。投資者包括Khosla Ventures、Arch Venture Partners、Fenbushi Capital、Mayfield、F-Prime Capital Partners、Great Point Ventures、Windham Venture Partners、Hemi Ventures、Mirae Asset、Hikma Ventures和Heartbeat Labs。

Mayfield的Tim Chang表示：「作為一家以人為本的公司和早期投資者，我們的第一步一向是從企業家開始。Kamal和Dennis獨具慧眼，利用區塊鏈的優勢來促成大規模的消費者基因定序，而基因體學先驅George Church的參與使之成為夢想團隊。再加上Nebula的獨特商業模式和激勵設計，我們相信公司能夠成長為基因體學時代的主要先鋒。」

基因體時代的到來為個人化醫療的發展、改善病患治療結果、提高人類生活品質帶來不可限量的前景。為了實現該潛在前景，研究人員需要簡化取用數百萬或數十億人之個人基因體的方式——由於隱私、信任、控制、成本方面的顧慮，這些人士目前不願分享其基因體資料。Nebula市場將採用區塊鏈和其他技術，讓消費者能控制其基因體資料，同時對個人資料的取用給予直接補償，從而直接消除上述顧慮。此舉將鼓勵愈來愈多的消費者參與該市場，形成促進研究進展的基本資源。

Nebula Genomics執行長、共同創辦人Kamal Obbad表示：「我們的投資者以及Veritas與我們擁有共同的承諾，即減少取用基因體資料的障礙，解決當前妨礙個人化醫療實現的主要路障之一。憑藉這筆經費，我們正在朝向個人化醫療的新時代邁進。」

Arch Venture Partners以往的投資包括Illumina和GRAIL，其董事總經理Robert Nelsen表示：「隨著基因體定序即將走向大規模應用，安全和隱私顧慮仍是最主要的障礙。Nebula團隊已經建構獨特的去中心化系統，它可保護資料，同時還能便於研究人員取用。」

與Veritas的合作夥伴關係使Nebula市場能夠立足於開源軟體平臺Arvados的現有優勢。Arvados由Veritas開發，是應用最廣泛的儲存、共享和分析基因體資料的開源平臺——目前資料量超過20千兆位元組。使用者包括全球的研究人員、製藥公司和研究機構。

同盟式Arvados平臺的特色之一是其允許經過同意的資料被查詢，而與資料位置無關。因此，各類資料集能夠按照當地法律法規，尤其是涉及隱私和保護的法律法規進行實體儲存和管理。Nebula市場將充分利用此類同盟的優勢，使個人和機構能夠交換和交易資料的使用權，同時受益於區塊鏈的隱私和智慧合約。

Veritas Genetics執行長Mirza Cifric表示：「每個人都關心隱私和安全問題，而區塊鏈可望解決這兩個問題。隨著我們自家的資料庫成長到許多千兆位元組，與Nebula團隊攜手合作，我們將在保護消費者隱私方面居於業界領先地位，同時使他們能參與研究，並受益於Nebula建設中的區塊鏈型市場。」

創新健康資料市場

Nebula在調整科技以運用於區塊鏈領域擁有人才和深厚的經驗，而Veritas擁有基因體專長和平臺，兩者相結合將能創建大型且值得信賴的基因體和健康資料市場，以加快基因體資料成長和促進基因體資料取用。資料買家將補貼基因體定序和詮釋的成本，為消費者參與提供強大的激勵。

消費者的基因體一旦定序後，將透過Arvados儲存和管理其自身的資料，Arvados是開源的分散式生物醫學資料儲存和運算平臺，被業界研究人員和學術機構廣泛採用。消費者將能夠選擇其資料共享的數量和對象，而區塊鏈則提供充分的安全性和透明度優勢。

在Nebula市場中，消費者首次能夠透過Nebula Genomics創建的加密貨幣代幣支付系統收取其提供健康資料的報酬。此舉直接消除了消費者對醫學及基因體資料仲介商向第三者售賣個人健康資料做法的顧慮。

Nebula Genomics科學長、共同創辦人Dennis Grishin補充道：「與集中式資料庫相比，Nebula的去中心化和同盟式架構將幫助消除隱私顧慮並激勵資料共享。我們的目標是創建可加快醫學研究、催化醫療保健轉型的資料流程。」

關於Nebula Genomics

Nebula Genomics是人類基因體定序和健康大數據公司，其使命是為消費者、研究人員、醫學界創建大型且值得信賴的基因體和健康資料市場，引領基因體定序的紀元。Nebula市場採用區塊鏈來確保消費者維持對其資料的控制，並因資料的取用而得到報酬，該市場將彙聚大量重要而豐富的基因資訊，研究人員能夠進行分析，以加快藥物開發、簡化臨床試驗、引領真正個人化醫療的紀元。公司創辦人是哈佛基因體學先驅George Church，以及哈佛研究員Dennis Grishin和Kamal Obbad。Nebula Genomics創立於2017年，在加州舊金山和麻薩諸塞州波士頓設有辦事處，並受到包括Khosla Ventures、Arch Venture Partners、Fenbushi Capital、Mayfield、F-Prime Capital Partners、Great Point Ventures、Windham Venture Partners、Hemi Ventures、Mirae Asset、Hikma Ventures和Heartbeat Labs在內的投資者支持。欲瞭解進一步資訊，請在Twitter和Facebook上關注@NebulaGenomics或造訪nebula.org。

關於Veritas Genetics

Veritas是基因體公司(The Genome Company)。我們透過全基因體定序和詮釋來篩檢個人DNA中的絕大部分，以提供遺傳性疾病的風險、帶原狀態、藥物敏感性、性狀和血統方面的洞見。我們的使命是幫助人們瞭解其基因，在醫生的參與和熟練的遺傳諮詢師的指導下，在資訊更充分的條件下做出健康和生活方式方面的決策。Veritas創立於2014年，共同創辦人是George Church和來自哈佛醫學院個人基因體專案的頂尖科學家，從其設在美國、歐洲和中國的辦事處在全球經營業務。2016年和2017年，公司兩次榮膺《麻省理工學院科技評論》「50家最智慧公司」，並名列《Fast Company》「2018年世界最具創新力公司」之一，以及CNBC「2018年50家顛覆性公司」。請在Facebook和Twitter上關注@VeritasGenetics，或造訪veritasgenetics.com。欲瞭解有關Arvados的更多資訊，請造訪arvados.org

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