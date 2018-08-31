Nebula Genomics从领先的技术和生物技术风投公司筹集430万美元种子经费

旧金山和波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- Nebula Genomics今天宣布已从10家领先的风投公司筹集430万美元种子经费。该经费将支持公司的使命，即创建一个值得信赖的、安全的、去中央化基因组数据市场，引领个人基因组测序的纪元。公司同时已与领先的全基因组测序和解读公司Veritas Genetics铸就伙伴关系，后者将把Nebula市场与Veritas的Arvados开源软件平台联接起来。

此轮融资纳入了投资于基因组学和区块链领域创新企业家的众多最著名的风投公司。投资者包括Khosla Ventures、Arch Venture Partners、Fenbushi Capital、Mayfield、F-Prime Capital Partners、Great Point Ventures、Windham Venture Partners、Hemi Ventures、Mirae Asset、Hikma Ventures和Heartbeat Labs。

Mayfield的Tim Chang表示：“作为一家以人为本的公司和早期投资者，我们的第一步一贯是从企业家开始。Kamal和Dennis独具慧眼，认识到区块链的优势可实现大规模的消费者基因测序，而基因组学先驱George Church的参与使之成为梦之队。再加上Nebula的独特商业模式和激励设计，我们相信公司能够成长为基因组学时代的领头先锋。”

基因组时代的到来为个体化医疗的发展、改善患者转归、提高人类生活品质带来了不可限量的前景。为了实现该前景，研究人员需要简化对数百万或数十亿人的个体基因组的调用——由于隐私、信任、控制、成本方面的顾虑，这些个体目前不愿分享其数据。Nebula市场将采用区块链和其他技术，让消费者控制其基因组数据，同时对个体数据的调用进行直接补偿，从而直接消除上述顾虑。此举将鼓励越来越多的消费者参与该市场，形成研究进步的基本资源。

Nebula Genomics首席执行官、联合创始人Kamal Obbad表示：“我们的投资者以及Veritas与我们拥有共同的承诺，即减少基因组数据调用的障碍，清除当前妨碍个体化医疗实现的主要路障之一。凭借这笔经费，我们正在更加走近个体化医疗的新时代。”

Arch Venture Partners以往的投资包括Illumina和GRAIL，其董事总经理Robert Nelsen表示：“随着基因组测序即将走向大规模应用，安全和隐私顾虑仍是最主要的障碍。Nebula团队已经架设了一个独特的去中央化系统，它可保护数据，同时还能便于研究人员轻松调用。”

与Veritas的伙伴关系使Nebula市场能够立足于开源软件平台Arvados的现有优势。Arvados由Veritas开发，是应用最广泛的存储、分享、分析基因组数据的开源平台——目前数据量超过20千兆字节。使用者包括全球的研究人员、制药公司和研究机构。

同盟式Arvados平台的特色之一在于，其允许经过同意的数据被查询，而与数据位置无关。因此，各类数据集能够按照当地法律法规，尤其是涉及隐私和保护的法律法规进行实体存储和管理。Nebula市场将发挥此类同盟的优势，使个体和机构能够互换和交易数据调用，同时受益于基于区块链的隐私和智能合约。

Veritas Genetics首席执行官Mirza Cifric表示：“每个人都关心隐私和安全问题，而区块链有望解决这两个问题。随着我们自家的数据库增长到许多拍字节，我们正与Nebula团队携手，引领我们的行业去保护消费者隐私，同时使他们能参与研究，并受益于Nebula建设中的基于区块链的市场。”

创新健康数据市场

Nebula在调整科技以运用于区块链方面拥有人才和深厚的经验，而Veritas拥有基因组专项技能和平台，两者相结合将能创建一个大型的、值得信赖的基因组和健康数据市场，以加快基因组数据增长和促进基因组数据调用。数据买家将补贴基因组测序和解读的成本，为消费者参与提供强大的激励。

消费者的基因组一旦测序后，将通过Arvados存储和管理其自身的数据，Arvados是一个开源的分布式生物医学数据存储和运算平台，被业界研究人员和学术机构广泛采用。消费者将能够选择其数据的分享数量和对象，而区块链则提供了充分的安全性和透明度优势。

在Nebula市场中，消费者首次能够通过Nebula Genomics研制的基于加密货币代币的支付系统收取其健康数据的回报。此举直接消除了消费者对医学及基因组数据中介商向第三方售卖个人健康数据做法的顾虑。

Nebula Genomics首席科学官、联合创始人Dennis Grishin补充道：“与集中式数据库相比，Nebula的去中央化和同盟式架构将帮助消除隐私顾虑并激励数据分享。我们的目标是创建加快医学研究、催化医疗保健转型的数据流动。”

关于Nebula Genomics

Nebula Genomics是一家人类基因组测序和健康大数据公司，其使命是为消费者、研究人员、医学界创建一个大型的、值得信赖的基因组和健康数据市场，引领基因组测序的纪元。Nebula市场采用区块链来确保消费者维持对其数据的控制，并因数据调用而得到回报，该市场将汇聚大量重要而丰富的基因信息，研究人员能够对此进行分析，以加快药物开发、简化临床试验、引领真正个体化医疗的纪元。公司创始人是哈佛基因组学先驱George Church，以及哈佛研究人员Dennis Grishin和Kamal Obbad。Nebula Genomics创立于2017年，在加州旧金山和马萨诸塞州波士顿设有办事处，并受到包括Khosla Ventures、Arch Venture Partners、Fenbushi Capital、Mayfield、F-Prime Capital Partners、Great Point Ventures、Windham Venture Partners、Hemi Ventures、Mirae Asset、Hikma Ventures和Heartbeat Labs在内的投资者支持。欲了解进一步信息，请在Twitter和Facebook上关注@NebulaGenomics或访问nebula.org。

关于Veritas Genetics

Veritas是一家基因组公司(The Genome Company)。我们通过全基因组测序和解读来筛查个体DNA中的绝大部分，以提供遗传性疾病的风险、携带者状态、药物敏感性、性状和血统方面的洞见。我们的使命是帮助人们了解其遗传性，在医生的参与和熟练的遗传咨询师的指导下，在信息更充分的条件下做出健康和生活方式方面的决策。Veritas创立于2014年，联合创始人是George Church和来自哈佛医学院个人基因组项目的顶尖科学家，通过其设在美国、欧洲和中国的办事处在全球开展业务。2016年和2017年，公司两次荣膺《麻省理工学院技术评论》“50家最智能公司”，并荣膺《快公司》“2018年世界最具创新力公司”之一，以及CNBC“2018年50家颠覆性公司”。请在Facebook和Twitter上关注@VeritasGenetics，或访问veritasgenetics.com。欲了解有关Arvados的更多信息，请访问arvados.org

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