Karisma Hotels & Resorts administrará o Irotama Resort na Colômbia

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--O Karisma Hotels & Resorts — premiada coleção de hotéis de luxo que possui e administra estabelecimentos por toda a América Latina, Caribe e Europa — tem a satisfação de anunciar uma aliança estratégica com o Irotama Resort na praia de Rodadero, localizada na cidade colombiana de Santa Marta. Sob a gestão do Karisma, o cobiçado Irotama Resort se tornará a oferta mais luxuosa de seu destino, proporcionando uma sofisticada experiência de hospedagem all-inclusive com quartos e restaurantes renovados, e um nível de atendimento superior.

“Temos orgulho de seguir ampliando o Karisma Hotels & Resorts e fortalecendo nossa presença na Colômbia com esse mais novo projeto na pitoresca e histórica Santa Marta”, declarou Neil Evans, diretor de operações do grupo Karisma Hotels & Resorts. “O acordo do Karisma para administrar quatro edifícios e um novo hotel do Irotama Resort é um importante marco e ocorre na sequência do êxito inicial na Colômbia do Karisma com a marca Allure Hotels. O Irotama Resort é um lugar muito especial, e esperamos expandir e elevar ainda mais a qualidade do estabelecimento para proporcionar estadias inesquecíveis a famílias, casais, casamentos e grupos do mundo todo.”

A partir de 1.º de novembro de 2018, o Karisma administrará 290 quartos de hotel e a operação de 265 unidades de condomínio do Irotama Resort em quatro edifícios da marca Irotama, além do Irotama Reservado, que será inaugurado em breve. O Irotama Resort ocupa uma área de 23 acres de natureza intocada em um terreno à beira-mar em Santa Marta, a mais antiga cidade da Colômbia, repleta de arquitetura colonial espanhola e agraciada com majestosas cadeias montanhosas. O estabelecimento conta com nove restaurantes, quatro bares e diversos serviços e comodidades, entre eles, cinco piscinas, um spa, academia de ginástica, clube infantil e excelentes instalações para eventos com capacidade para até mil pessoas. O Irotama Resort é um estabelecimento com consciência ecológica e combina perfeitamente o antigo compromisso do Karisma com o meio ambiente e sua premiada coleção de resorts ecológicos no mundo todo.

Héctor Mario Díaz, diretor executivo do Irotama Resort, comentou: “Não há modo melhor de comemorar 55 anos de hospitalidade do que nos abrirmos ao mundo por meio de nossa aliança com o Karisma Hotels & Resorts, o que certamente representa uma excelente sinergia para a marca Irotama.”

Um local concorrido e muito apreciado por famílias, casais e grupos, sob a gestão do Karisma, o Irotama Resort será a oferta mais luxuosa de seu destino. O Karisma aproveitará sua renomada experiência Gourmet Inclusive® para elevar ainda mais a oferta all-inclusive do Irotama Resort com foco na qualidade dos ingredientes, cardápios elaborados por chefs e a melhor seleção de vinhos, além de um atendimento altamente personalizado e toques inesquecíveis em cada detalhe.

O acordo de gestão do Karisma com o Irotama Resort ocorre na sequência da bem-sucedida inauguração e ampliação da rede Allure Hotels by Karisma, incluindo o Allure Chocolat, o Allure Bonbon e o Allure Canela na cidade de Cartagena. Com o Irotama Resort, o grupo Karisma atinge sua meta de adquirir a propriedade e/ou operar trinta hotéis em todo o mundo até 2020.

Sobre o Karisma Hotels & Resorts

O Karisma Hotels & Resorts — premiada coleção de hotéis de luxo que possui e administra estabelecimentos na América Latina, no Caribe e na Europa — conta com um impressionante portfólio que inclui as marcas El Dorado Spa Resorts by Karisma, Azul Beach Resorts by Karisma, Generations Resorts by Karisma, Karisma Villas, Allure Hotels by Karisma, Hidden Beach Resort by Karisma, Nickelodeon Hotels & Resorts, Sensatori Resorts, Sensimar Resorts e Karisma Hotels Adriatic. Seus estabelecimentos têm sido homenageados com importantes reconhecimentos do setor, entre eles: “Os cem Melhores Hotéis do Mundo” e “Os trinta Melhores Hotéis de Cancun” da Conde Nast Traveler; “Os Melhores Hotéis para Romance”, escolhidos por viajantes no TripAdvisor®; e os prêmios “Five Diamond Award” e “Four Diamond Award” da AAA. O grupo Karisma é reconhecido em todo o mundo por sua abordagem criativa de gestão de hospitalidade e inovações de produto. Para realizar reservas e consultar a lista completa de propriedades do Karisma, acesse www.karismahotels.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.