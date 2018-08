AspenTech modernise sa stratégie internationale de sauvegarde et de récupération de données avec ExaGrid

WESTBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, un chef de file du stockage secondaire hyperconvergé pour la sauvegarde, a annoncé aujourd'hui qu'AspenTech, une société de logiciels d'optimisation d'actifs, vient de moderniser son environnement de sauvegarde et de récupération à l'échelle mondiale en remplaçant ses bibliothèques de bandes par des systèmes de sauvegarde sur disque d'ExaGrid, en conjonction avec la solution Veeam Availability Suite.

Basé aux États-Unis, dans l'État du Massachusetts, AspenTech est une société optimisant la performance dans des environnements industriels complexes grâce à des logiciels permettant une exécution plus rapide, sûre, durable et écologique des actifs. Ses solutions intégrées pour les secteurs à forte intensité en capital optimisent les actifs sur l'ensemble du cycle de vie de la conception, des activités et de la maintenance, ce qui permet d'automatiser les connaissances et met en place un avantage compétitif durable.

La migration des sauvegardes des bibliothèques de bandes Quantum d'AspenTech et de la solution Dell EMC NetWorker vers ExaGrid et Veeam a permis de nombreuses améliorations substantielles dans son environnement de sauvegarde et de récupération, notamment:

une réduction des coûts de stockage de sauvegarde et des frais connexes.

un raccourcissement des fenêtres de sauvegarde (ex. une heure au lieu de 24 heures).

des récupérations de MV et des restaurations de données rapides et faciles, améliorant la réactivité de l'utilisateur.

L'introduction de la déduplication des données dans l'environnement d'AspenTech a maximisé son stockage de sauvegarde en réduisant son volume de données. "La déduplication nous a permis d'éliminer la source de nombreuses préoccupations", déclare Richard Copithorne, administrateur des systèmes centraux chez AspenTech. "Quand je regarde notre environnement aujourd'hui, même au niveau de notre siège, nous constatons une déduplication exceptionnelle, ce qui nous fait économiser beaucoup d'argent au niveau des disques, et nous ne craignons pas de manquer de stockage avant longtemps."

Avoir changé de solutions de sauvegarde a également eu un impact de taille sur les emplois de nuit d'AspenTech. "Nous sommes capables de sauvegarder l'intégralité de notre environnement à notre siège en quatre heures, et dans certains de nos locaux internationaux, la totalité de l'environnement est sauvegardée en une heure. Avec des bandes, une sauvegarde intégrale d'une MV pouvait parfois prendre 24 heures, mais nous comptons à présent sur ExaGrid et Veeam pour sauvegarder la même quantité de données en une heure, déduplication comprise", déclare Copithorne.

En plus de la réduction des données et de l'amélioration des fenêtres de sauvegarde, la restauration des données est devenue un processus rapide et efficace. D'après Copithorne, un des principaux avantages découlant de l'utilisation d'ExaGrid avec Veeam réside dans la capacité de dépanner une MV de manière quasi immédiate et en quelques clics à peine, et une restauration de MV instantanée ou la création d'une copie clonée est "un jeu d'enfant". Les restaurations de fichiers uniques sur bandes prenaient jusqu'à une heure. Dix minutes suffisent aujourd'hui, ce qui permet aux services informatiques d'être plus réactifs pour répondre aux requêtes des utilisateurs.

Comme la plupart des organisations utilisant encore des bibliothèques de bandes, les spécialistes des TI chez AspenTech trouvaient que le processus de sauvegarde et de restauration/récupération prenait un temps considérable et les empêchait de travailler sur d'autres tâches importantes. Les gains d'efficience découlant de la performance et de la fiabilité du système réduisent la nécessité d'intervention manuelle de Copithorne, ce qui représente pour lui un avantage significatif.

"Il est à présent incroyablement facile de gérer nos sauvegardes à l'échelle mondiale à partir d'un seul écran", souligne Copithorne, qui trouve que l'assistance client d'ExaGrid offre une approche unique en comparaison avec le reste du secteur. "Après avoir travaillé avec des fournisseurs tels que HP et Dell EMC, je parle en connaissance de cause: leur service d'assistance est loin d'être aussi performant que celui d'ExaGrid. Quand j'ai besoin d'assistance, je reçois maintenant une réponse en moins d'une demi-heure, et grâce au système d'alerte automatisée d'ExaGrid, mon technicien prend contact avec moi et sait généralement ce qui se passe avant moi!"

Lisez tous les témoignages des clients d'AspenTech pour en savoir davantage sur l'expérience de la société avec ExaGrid.

Avec plus de 360 témoignages client et récits d'entreprise publiés, ExaGrid devance tous les autres distributeurs du secteur. Ces récits démontrent à quel point les clients sont satisfaits de l’approche architecturale unique, des produits différenciés et de l'assistance client inégalée d’ExaGrid. Nos clients affirment que notre produit est le meilleur de sa catégorie, et qu’il fonctionne parfaitement.

À propos d’ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage secondaire hyperconvergé pour la sauvegarde par déduplication des données, une zone de réception unique et une architecture expansive. La zone de réception d’ExaGrid procure une vitesse optimale en matière de sauvegarde, restaurations et dépannage instantané de MV. Son architecture intègre des éléments complets dans un système expansif et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi le besoin de mises à niveaux drastiques et coûteuses. Suivez-nous sur www.exagrid.com ou sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients ont à dire à propos de leurs propres expériences ExaGrid, et pourquoi ils consacrent désormais beaucoup moins de temps à la sauvegarde de leurs données.

