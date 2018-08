Nebula Genomics lève 4,3 millions USD en capitaux d’amorçage auprès d’importantes entreprises à capital-risque en technologies et biotechnologies

SAN FRANCISCO ET BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Nebula Genomics a annoncé aujourd’hui avoir levé 4,3 millions USD en capitaux d’amorçage avec la participation de 10 entreprises à capital-risque majeures. Les fonds viendront en soutien à la mission de la société qui est d’entrer dans l’ère du séquençage du génome personnel en créant, pour les données génomiques, un marché fiable, sécurisé et décentralisé. La société a également forgé un partenariat avec Veritas Genetics, première société de séquençage et d’interprétation du génome complet, qui connectera le marché Nebula à la plateforme logicielle à source ouverte Arvados de Veritas.

Cette étape de financement comprend plusieurs des plus célèbres entreprises à capital-risque investissant dans des entrepreneurs innovants en génomique et en chaîne de blocs. Parmi ces investisseurs, citons Khosla Ventures, Arch Venture Partners, Fenbushi Capital, Mayfield, F-Prime Capital Partners, Great Point Ventures, Windham Venture Partners, Hemi Ventures, Mirae Asset, Hikma Ventures et Heartbeat Labs.

« En tant que société qui privilégie les gens et l’investisseur précoce, nous commençons toujours par l’entrepreneur dans notre première démarche », a déclaré Tim Chang de Mayfield. « Kamal et Dennis ont une vision unique d’exploitation de la chaîne de blocs permettant le séquençage génétique grand public à grande échelle, et l’implication du pionnier de la génomique George Church fait de cette équipe une équipe de rêve. Lorsque vous combinez cela avec le modèle d’entreprise et l’intéressement uniques de Nebula, nous pensons que la société peut devenir un pionnier majeur de l’ère génomique ».

L’ère génomique à venir est très prometteuse pour le développement de la médecine personnalisée, car elle améliore le pronostic ainsi que la qualité de vie des les patients. Pour atteindre ce potentiel, les chercheurs doivent simplifier l’accès aux génomes individuels de millions ou de milliards de personnes, lesquelles sont aujourd’hui réticentes à partager leurs génomes pour des raisons de confidentialité, de confiance, de contrôle et de coût. Le marché de Nebula abordera ces problèmes directement, en utilisant la chaîne de blocs ou d’autres technologies afin que les consommateurs aient le contrôle de leurs données génomiques, ainsi qu’en indemnisant directement les individus pour l’usage de leurs données. Cela encouragera un nombre toujours croissant de consommateurs à participer au marché et à créer une ressource essentielle pour les progrès de la recherche.

« Tout comme Veritas, nos investisseurs partagent notre engagement à abaisser les barrières d’accès aux données génomiques, et à surmonter l’un des principaux obstacles empêchant que la médecine personnalisée ne devienne aujourd’hui une réalité », a ajouté Kamal Obbad, directeur général et cofondateur de Nebula Genomics. « Grâce au financement, nous avançons à grands pas vers une nouvelle ère dans la médecine personnalisée ».

« À l’heure où le séquençage du génome se rapproche d’une adoption massive, les problèmes de sécurité et de confidentialité demeurent les principaux obstacles », a précisé Robert Nelsen, directeur exécutif de Arch Venture Partners, dont les investissements antérieurs ont inclus Illumina et GRAIL. « L’équipe de Nebula a conçu un système décentralisé unique qui protège les données tout en les rendant facilement accessibles aux chercheurs ».

Le partenariat avec Veritas permet au marché Nebula d’exploiter les avantages existants de la plateforme logicielle à source ouverte Arvados. Développée par Veritas, et dépassant actuellement les 20 pétaoctets de données, Arvados est la plateforme à source ouverte la plus largement utilisée pour stocker, partager et analyser les données génomiques. Elle est mondialement utilisée par les chercheurs, les sociétés pharmaceutiques et les organismes de recherche.

L’une des fonctionnalités uniques de la plateforme fédérée Arvados est qu’elle permet d’interroger les données ayant obtenu le consentement des personnes concernées quel que soit l’emplacement de ces données. Plusieurs jeux de données peuvent donc être physiquement stockés et gérés selon les règles et réglementations locales, en particulier celles régissant la confidentialité et la protection. Le marché Nebula exploitera cette association afin de permettre aux individus et aux institutions d’échanger ces données et d’en négocier l’accès en bénéficiant de la confidentialité basée sur la chaîne de blocs et les contrats intelligents.

« Les problèmes de confidentialité et de sécurité sont dans tous les esprits et la chaîne de blocs est un moyen prometteur de répondre à ces deux exigences », a confirmé Mirza Cifric, directeur général de Veritas Genetics. « Alors que notre propre base de données s’élargit et atteint de nombreux pétaoctets, nous prenons les devants dans notre industrie, ensemble avec l’équipe Nebula, afin de protéger la confidentialité des consommateurs, tout en leur permettant de participer à la recherche et de profiter du marché basé sur la chaîne de blocs que Nebula est en train de créer ».

Un marché innovant sur les données de santé

En combinant le talent et la solide expérience de Nebula dans l’adaptation des technologies à la chaîne de blocs, avec la plateforme et l’expertise en génomique de Veritas, nous serons en mesure de créer un vaste marché fiable de données génomiques et de données de santé, dans le but non seulement d’accélérer la croissance de ces données génomiques, mais aussi d’en faciliter l’accès. Les acheteurs de données subventionneront le coût du séquençage et de l’interprétation des génomes, offrant aux consommateurs une forte motivation pour participer.

Une fois leur génome séquencé, les consommateurs stockeront et géreront leurs propres données via Arvados, une plateforme à source ouverte de stockage et de calcul de données biomédicales distribuées, largement utilisée par les chercheurs dans l’industrie et au sein des établissements universitaires. Les consommateurs pourront choisir dans quelle mesure et avec qui ils acceptent de partager leurs données. Ils bénéficieront aussi des garanties qu’offre la chaîne de blocs en termes de sécurité et de transparence.

Au sein du marché Nebula, les consommateurs peuvent pour la première fois recevoir une compensation pour leurs données de santé via un système de paiement basé sur des jetons de cryptomonnaie créé par Nebula Genomics. Cela répond directement aux inquiétudes des consommateurs concernant la pratique des courtiers en données médicales et génomiques qui vendent à des tiers des données de santé à caractère personnel.

« Comparée aux bases de données centralisées, l’architecture décentralisée et fédérée de Nebula aidera à traiter les problèmes de confidentialité et à favoriser le partage de données. Notre but est de créer un flux de données qui va accélérer la recherche médicale et catalyser une transformation des soins de santé », a conclu Dennis Grishin, chef de la sécurité et cofondateur de Nebula Genomics.

À propos de Nebula Genomics

Nebula Genomics est une société de séquençage du génome humain et de mégadonnées de santé dont la mission est de faire son entrée dans l’ère du séquençage génomique en créant un vaste marché fiable de données génomiques et de santé, destiné aux consommateurs, aux chercheurs et à la communauté médicale. Grâce à la chaîne de blocs qui garantit aux consommateurs le maintien du contrôle de leurs données et la compensation de leur usage, le marché Nebula regroupera un volume important de riches informations génétiques que les chercheurs peuvent analyser afin d’accélérer le développement de médicaments, de simplifier les essais cliniques et d’entrer dans l’ère de la médecine réellement personnalisée. La société a été fondée par le pionnier en génomique d’Harvard George Church, ainsi que par les chercheurs d’Harvard Dennis Grishin et Kamal Obbad. Fondée en 2017, Nebula Genomics possède des bureaux à San Francisco, en Californie et à Boston, dans le Massachusetts et a le soutien d’investisseurs comme Khosla Ventures, Arch Venture Partners, Fenbushi Capital, Mayfield, F-Prime Capital Partners, Great Point Ventures, Windham Venture Partners, Hemi Ventures, Mirae Asset, Hikma Ventures et Heartbeat Labs. Pour obtenir plus d’informations, suivez @NebulaGenomics sur Twitter et Facebook ou rendez-vous sur le site nebula.org.

À propos de Veritas Genetics

Veritas est la Société du génome. Nous détectons la majorité de l’ADN d’un individu à travers le séquençage et l’interprétation de l’ensemble du génome, afin de fournir des renseignements sur les risques de maladies héréditaires, sur le statut du porteur, sur les sensibilités aux médicaments, les caractéristiques et l’ascendance. Notre mission est d’aider les gens à comprendre leur génétique et à prendre des décisions de santé et de style de vie plus informées avec l’implication de leur médecin et l’accès à des conseillers compétents en génétique. Cofondée en 2014 par George Church et d’éminents scientifiques du Projet de génome personnel à l’école de médecine d’Harvard, Veritas exerce ses activités à l’échelle mondiale depuis ses bureaux aux États-Unis, en Europe et en Chine. La société a été reconnue à deux reprises par la MIT Technology Review comme l’une des 50 sociétés les plus intelligentes en 2016 et en 2017, par Fast Company comme l’une des sociétés les plus innovantes au monde en 2018, et par CNBC comme l’une des 50 sociétés perturbatrices 2018. Pour en savoir plus, suivez @VeritasGenetics sur Facebook et Twitter ou rendez-vous sur le site veritasgenetics.com. Pour plus d’informations sur Arvados, rendez-vous sur le site arvados.org

