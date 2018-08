AKKA PREND LE CONTRÔLE INTÉGRAL DE MBTECH POUR CONSOLIDER SON LEADERSHIP SUR LE MARCHÉ AUTOMOBILE ALLEMAND ET ÉTABLIR SON CENTRE D'EXCELLENCE AUTOMOBILE EN ALLEMAGNE

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Les changements de comportement des utilisateurs continuent de révolutionner les produits, leur conception et les systèmes de production de l'industrie automobile. En tant que filiale exclusive du groupe AKKA (Paris:AKA), MBtech continuera d'offrir des solutions innovantes et compétitives au groupe Daimler et d'attirer sur le marché en pleine croissance des solutions de mobilité, davantage de clients, au-delà même de l'industrie automobile.

Après six ans de management en co-entreprise, MBtech a intégré avec succès le modèle opérationnel d'AKKA et est prêt à entrer dans sa prochaine phase de croissance. Il s'agit notamment d’adresser le marché de la mobilité au sens large en combinant les capacités de MBtech avec des atouts clés du groupe AKKA tels que ses compétences digitales intersectorielles et permettre ainsi à la Business Unit allemande d'AKKA de finaliser son intégration.

AKKA continuera à livrer tous les projets Daimler confiés à MBtech et les deux sociétés réaffirment leur engagement à poursuivre leur coopération pour le développement de systèmes de mobilité futurs tels que les véhicules autonomes et électriques.

L'accélération du rythme de l'innovation pousse les entreprises à être plus flexibles et à accélérer la mise sur le marché de nouvelles solutions. C’est la raison principale pour laquelle Daimler et AKKA ont fait de MBtech, alors filiale à 100% de Daimler, une joint-venture en 2012 devenant ainsi les pionniers du co-développement et du partenariat collaboratif dans l'industrie. AKKA est devenu actionnaire en 2012 avec une participation de contrôle de 65%, aux côtés de Daimler qui a conservé les 35% restants. Ce partenariat a renforcé le positionnement d'AKKA dans le domaine de la mobilité. Il a permis à la société de monter en puissance sur le marché allemand en développant un portefeuille diversifié de clients de premier rang.

Avant cet accord, MBtech avait adopté AKKA Automotive comme marque commerciale dans le cadre du déploiement d’une architecture de marque unique au niveau Groupe et destinée à offrir un seul visage à ses clients à travers le monde. De ce fait, MBtech devient le Centre d'Excellence Automobile Mondial du Groupe, qui fait partie intégrante de de sa Business Unit AKKA Germany.

Maurice Ricci, Président-Directeur Général d'AKKA déclare :

« Au cours de ces six années de coopération fructueuse, AKKA et Daimler ont partagé une vision commune par le biais de MBtech. Je tiens à remercier Daimler d'avoir confié à AKKA le contrôle intégral de MBtech. Cela nous permettra de consolider notre leadership sur le marché automobile allemand. Je me réjouis de poursuivre notre partenariat avec Daimler dans le développement des systèmes de véhicules électriques et de mobilité du futur. »

Le groupe MBtech est un prestataire de services d'ingénierie et de conseil pour le secteur de la mobilité opérant au niveau mondial. L'entreprise est l'un des principaux prestataires aux constructeurs et fournisseurs de la mobilité capable de les accompagner tout au long du processus du développement des produits (conception, essais jusqu'à la production en série). Le siège social d’MBtech est établi à Sindelfingen, employant environ 3 300 personnes à travers le monde.

A PROPOS d’AKKA

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning, etc.).

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance accélérée ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par ses 16 300 collaborateurs qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2017 un chiffre d’affaires de 1,3 Md€.

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537.

1 AKKA Automotive est la marque commerciale adoptée par MBtech pour s'adresser au marché depuis le deuxième trimestre 2018. Le nom de l'entité juridique deviendra AKKA GmbH & Co.KGaA.