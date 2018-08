EAST BRUNSWICK, New Jersey, e BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: (WIPRO), un prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato in data odierna di aver aderito all’alleanza per la tecnologia blockchain nel settore dei trasporti (Blockchain in Transport Alliance, BiTA) per spianare la strada alla delineazione di standard per la tecnologia blockchain e promuoverne l’adozione nel settore dei trasporti.

BiTA è un’associazione di categoria finalizzata a delinerare gli standard per la tecnologia blockchain nel settore del trasporto merci. Essa è stata istituita da professionisti esperti dei rami tecnologie e trasporti per la creazione di un forum atto a sviluppare standard ed educare in materia di tecnologia blockchain nel settore del trasporto merci.

