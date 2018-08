Les principaux fabricants d'appareils électroménagers et l'Open Connectivity Foundation s'engagent à faire progresser l'écosystème interopérable et sécurisé des dispositifs IdO

(Left to Right) Dr. Matthew Perry, OCF Chairman, Dr. I.P. Park, President and Chief Technology Officer, LG Electronics, Dr. Hyogun Lee, Head of Engineering, Samsung Electronics, Wenting Yu, Chief Operating Officer, Haier U+, Jan Brockmann, Chief Operations Officer, Electrolux (Photo: Business Wire)

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--L'Open Connectivity Foundation (OCF), principal organisme de normes ouvertes de l'Internet des objets (IdO), aujourd'hui présente au salon IFA 2018 à Berlin, en Allemagne, annonce avec les fabricants d'appareils électroménagers Electrolux, Haier, LG Electronics et Samsung Electronics, une nouvelle initiative visant à améliorer l'interopérabilité au sein de l'écosystème IdO et établir des expériences transparentes et sécurisées sur les appareils connectés. Par ailleurs. OCF lance un modèle de sécurité d'infrastructure clé publique (ICP) optimisé et des capacités sécurisées de gestion du Cloud, renforçant l'interopérabilité sécurisée dans l'écosystème de plus de 400 membres du consortium.

L'absence de programme complet de compatibilité au sein de l'industrie, combinée à la croissance débridée de l'IdO, est en train de creuser l'écart créé par les défis de compatibilité et limite le plein potentiel de l'IdO chez les utilisateurs grand public, d'entreprise et automobiles. Avec l'introduction d'un modèle de sécurité ICP amélioré et de capacités sécurisées de gestion du Cloud, l'OCF s'engage à combler cet écart en imaginant un écosystème d'appareils interopérables hautement sécurisé et ouvert dans lequel les fabricants travaillent ensemble afin d'établir une norme unifiée pour les développeurs, les utilisateurs finaux et tous les autres.

« La sécurité et l’intégration étant citées comme les défis prioritaires clés au sein des organisations déployant l’IdO selon la dernière enquête européenne IDC sur l’IdO, une approche unifiée vers l’interopérabilité et vers des dispositifs connectés sécurisés comme celle annoncée aujourd’hui par l’OCF est certainement la bienvenue. Cela devrait rassurer les organisations dans leurs projets IdO actuels et futurs, sur les intentions de ces fournisseurs à répondre à leurs préoccupations majeures », a déclaré Marta Munoz, directrice de recherche, IDC EMOA.

De plus, Electrolux, Haier, LG Electronics et Samsung Electronics, en tant que membres Diamant, appuient l'OCF en tant que principal programme de certification et de technologie standard IdO, fer de lance de la mission de l'OCF qui est de combler l'écart de compatibilité IdO et de résoudre les points névralgiques pratiques constatés au sein de l'ensemble de l'industrie et de l'écosystème OCF, lui-même composé d'un éventail de prestataires de services et de solutions IdO, de fabricants de puces et de fabricants d'appareils actifs sur des marchés diversifiés tels que l'électronique grand public, les entreprises, les soins de santé, l'automatisation domestique, l'industrie et les objets portables.

En tant que leaders industriels au sein du marché mondial des appareils domestiques intelligents, qui devrait expédier 549,5 millions d'appareils au total en 2018, selon le Worldwide Quarterly Smart Home Device Tracker de l'IDC1, Electrolux, Haier, LG Electronics et Samsung Electronics déploient leurs efforts pour offrir une vague de produits et de solutions interopérables certifiés OCF en 2019. La vision prévoit une progression de cette dynamique jusqu'en 2020 et au-delà avec une deuxième vague de produits certifiés OCF menée par le solide écosystème de 400 membres de l'OCF, sous-tendant le développement continu de normes de compatibilité IdO ouvertes avant-gardistes de l'OCF, y compris IoTivity, le code d'implémentation de référence hébergé par la Linux Foundation.

« Le soutien que nous avons reçu d'Electrolux, Haier, LG Electronics et Samsung Electronics met en évidence l'importance de la vision de l'OCF d'une large interopérabilité dans un écosystème de services, d'appareils et de solutions IdO en plein essor », a déclaré Dr Matthew Perry, président de l'OCF. « Nous sommes ravis de voir que ces sociétés travaillent pour utiliser le plein potentiel de l'IdO en fournissant une norme IdO que l'industrie attend depuis longtemps ».

L'OCF promeut également l'expérience de l'utilisateur connecté avec l'ajout d'un modèle de sécurité ICP et de capacités de gestion du Cloud, en équipant les fabricants, les développeurs et l'ensemble de l'écosystème connecté, des outils dont ils ont besoin pour créer une expérience sécurisée, flexible et fiable pour l'utilisateur final.

Les fonctionnalités de gestion du Cloud permettent à un utilisateur d'enregistrer des appareils multi-fournisseurs sur son compte pour des services Cloud et de surveiller et contrôler ces appareils à distance, où qu'ils se trouvent, en utilisant une application mobile unique. L'ajout d'ICP à l'infrastructure de l'OCF donne aux fabricants la possibilité d'établir une confiance immuable, attestée et unique entre des appareils certifiés OCF. En utilisant un ensemble de certificats pour identifier et authentifier l'origine d'un appareil, la possibilité d'une fraude sur l'appareil et les autres risques associés aux données sont considérablement réduits.

À travers un portail authentifié incorporant des capacités de gestion du Cloud et ICP, l'OCF offre aux utilisateurs une vue de tous les appareils IdO certifiés OCF au sein de leur réseau à partir d'un point unique et un accès à des services basés sur le Cloud, tels que la sécurité domestique et la gestion de l'énergie, à distance et à portée de main.

« La sécurité continue d'être la première priorité autant pour les fabricants que pour les développeurs, et l'ajout et des fonctionnalités de gestion du Cloud et ICP à l'infrastructure principale de l'OCF s'appuie sur la pièce la plus critique de l'interopérabilité des appareils – l'identité », a déclaré Brian Scriber, principal architecte de la sécurité chez CableLabs et président du groupe de travail sur la sécurité de l'OCF. « L'OCF progresse activement pour offrir un plus grand niveau de sécurité à l'électronique grand public et pour établir un écosystème connecté fortifié pour les utilisateurs finaux que pour les entreprises ».

À propos de l'Open Connectivity Foundation

L'Open Connectivity Foundation a pour mission de garantir une interopérabilité sécurisée pour les consommateurs, les entreprises et les industries en offrant une plateforme de communications standard, une spécification transitoire, une implémentation à source ouverte et un programme de certification permettant aux appareils de communiquer indépendamment du facteur de forme, du système d'exploitation, du prestataire de services, de la technologie de transport ou de l'écosystème. L'OCF et ses membres Diamant sont convaincus que la découverte et la connectivité sécurisées et fiables des appareils est un composant fondamental dans l'habilitation de l'IdO. Pour en savoir plus.

(1) IDC, « Worldwide Quarterly Smart Home Device Tracker », août 2018

Commentaires des membres :

« Electrolux est croit fermement en l'importance d'une interopérabilité sécurisée entre appareils électroménagers, offrant aux consommateurs la tranquillité d'esprit nécessaire pour utiliser des produits de diverses marques dans leur écosystème domestique intelligent. L'OCF est une initiative clé qui fait de cette vision une réalité et libère le potentiel de l'Internet des Objets », a déclaré Jan Brockmann, directeur d'exploitation de l'Electrolux Group.

« Haier U+ soutient sans réserve l'initiative de l'OCF visant à fournir des spécifications, une implémentation et une certification ouvertes et unifiées. L'OCF stimule le marché de l'IdO en habilitant l'interopérabilité multi-fournisseurs. Haier U+ exploitera le mécanisme offert par l'OCF en apportant à nos clients une meilleure expérience utilisateur », a déclaré Wenting Yu, directeur de l'exploitation, Haier U+.

« Chez LG, nous intégrons l'IA à un portefeuille diversifié de produits de tous les jours à la maison, sur la route et au bureau », a déclaré I.P. Park, directeur de la technologie, LG Electronics. « Nous sommes ravis d'utiliser l'OCF comme norme industrielle commune de l'IdO afin d'aider les clients à réaliser les avantages d'une vie connectée transparente et intelligente ».

« Pour Samsung, l'OCF est la clé permettant d'intégrer le marché fragmenté actuel et de rendre différents systèmes de multi-fournisseurs interopérables », a déclaré Hyogun Lee, vice-président exécutif et directeur de l'ingénierie chez Samsung Electronics. « Nous sommes heureux de collaborer avec d'autres membres de l'OCF et avec nos partenaires pour offrir aux consommateurs des expériences IdO transparentes et intelligentes grâce à l'OCF ».

