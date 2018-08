Voluntis étend son partenariat avec AstraZeneca dans les thérapies digitales en oncologie

CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Voluntis (Paris:VTX), société biotech digitale spécialisée dans les logiciels thérapeutiques, annonce l’extension de sa collaboration avec AstraZeneca (NYSE : AZN) dans le domaine de l’oncologie. Les partenaires mettront en œuvre une nouvelle phase d’évaluation clinique de leur thérapie digitale eCO, conçue pour accompagner les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire résistant aux traitements à base de platine, et traitées conjointement par Cediranib et Olaparib.

eCO (eCediranib/Olaparib) sera testée dans le cadre de l’étude clinique randomisée de phase III, dénommée GY005 et promue par le NCI (National Cancer Institute aux Etats-Unis), afin d’évaluer si la solution digitale utilisée en complément des traitements oncologiques, améliore la prise en charge des effets secondaires et de paramètres cliniques. Les patientes et leurs médecins utiliseront l’application eCO en même temps que le traitement associant Cediranib et Olaparib, afin de les aider à gérer les symptômes d’hypertension et de diarrhée parfois associés à ce traitement, et de leur permettre ainsi de poursuivre leur traitement plus longtemps. Les patientes auront accès à l’application eCO via un smartphone dans laquelle elles pourront enregistrer leurs symptômes pour recevoir des recommandations en temps réel. Les médecins auront accès à un portail web correspondant pour suivre leurs patientes à distance et ajuster la prise en charge des symptômes en fonction des besoins.

« Nous sommes très heureux de pouvoir nous appuyer sur les résultats prometteurs de notre première étude clinique démarrée en 2015, et de poursuivre notre partenariat innovant avec AstraZeneca afin d’étudier l’impact de notre solution eCO à plus grande échelle, en utilisant notre plateforme Theraxium » déclare Pierre Leurent, Directeur Général de Voluntis. « Les thérapies digitales, telles qu’eCO, sont à l’avant-garde d’une nouvelle génération de solutions digitales, développées en association avec des médicaments dès les études de phase II/III. Grâce à cette nouvelle phase de notre collaboration, nous espérons pouvoir proposer cette solution à plus de patientes, et si tout va bien, leur offrir une meilleure qualité de vie et de meilleurs résultats thérapeutiques. »

Cette extension de l’accord permettra aussi d’inclure l’utilisation de la solution eCO à la nouvelle plateforme de thérapies digitales en oncologie de Voluntis, Theraxium Oncology, lancée cette année.

À propos d’eCO

eCO (eCediranib/Olaparib) est une solution digitale d’accompagnement pour les femmes atteintes d’un cancer de l’ovaire platino-sensible récidivant de haut grade, traitées par l’association thérapeutique de Cediranib et d’Olaparib dans le cadre d’études cliniques. Voluntis a développé ce service en étroite collaboration clinique avec AstraZeneca et le NCI (National Cancer Institute) dès 2015. Les premiers résultats communiqués lors de la conférence ESMO 2017 avec le NCI ont confirmé l’adhésion importante, la facilité d’utilisation et la satisfaction élevée des utilisatrices. Cette évaluation clinique a montré que la solution eCO permettait de suivre à distance les événements d’hypertension et de diarrhée chez 16 femmes atteintes d’un cancer de l’ovaire avancé et traitées par une association de Cediranib et d’Olaparib (JCO Clinical Cancer Informatics 2018). Les patientes ont déclaré spontanément 98,2% des valeurs attendues de la pression artérielle mesurée à la maison, en utilisant un brassard connecté par Bluetooth dans 94,2% des cas. Pour la diarrhée, 13 patientes ont fait 33 déclarations, dont aucune n’était supérieure au grade 2 (diarrhée modérée). Les patientes ont estimé que la solution eCO était globalement facile à comprendre et à utiliser, et qu’elles étaient très satisfaites, surtout parce qu’elles se sentaient étroitement suivies, plus connectées à leur équipe soignante et plus impliquées dans leur propre prise en charge.

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé des thérapies digitales pour la gestion du diabéte, comme Insulia® et Diabeo®, et du cancer, comme Zemy et eCO. Voluntis est partenaire, notamment, de Roche, AstraZeneca, Sanofi et Onduo. Basé à Paris et Boston, Voluntis est membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Pour en savoir plus : http://www.voluntis.com