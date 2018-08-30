SIJ Acroni选择坤帝科软件优化生产以保持其欧洲钢铁领导厂商地位

荷兰斯海尔托亨博斯--(BUSINESS WIRE)--Dassault Systèmes达索系统旗下品牌、全球领先的供应链计划与优化（SCP&O）软件Quintiq坤帝科宣布， SIJ Acroni 选择坤帝科来为其生产优化提供综合的计划解决方案。SIJ Acroni 隶属于 SIJ 集团，是斯洛文尼亚最大的垂直一体化冶金集团，也是欧洲最大的不锈钢和特殊钢生产商之一。

SIJ集团已向欧洲钢铁细分市场领导厂商的目标迈进了一大步。近年来一个特别重要的举措便是将其在高价值钢铁产品的市场份额从55%提高到70%。集团随后开始寻找技术合作伙伴，以维持业务的高速增长和出色的客户服务。由此，坤帝科成为了SIJ Acroni的合作伙伴，帮助其优化生产计划。

SIJ Acroni 选择坤帝科，是因为坤帝科在钢铁生产计划方面拥有丰富的经验和深厚的专业知识，为一些世界最大的钢铁生产商成功实施了项目。坤帝科解决方案能够帮助SIJ Acroni实现从炼钢到切割和包装的整个供应链端到端的可视化，更好地计划和优化资源和库存，快速识别并消除生产瓶颈，改进整个生产流程。

SIJ 集团首席信息官Vladimir Arshinov表示：“炼钢市场的竞争日益激烈，能够始终如一地为客户提供最优质产品和最佳交付绩效，并能优化内部生产资料使用的企业将会是市场竞争的优胜者。在我们与坤帝科的项目合作中，我们的目标不仅仅是在这三个方面平衡日常运营到交付，还需要在每一个方面都取得显著的提升。为了保持市场领导者地位，我们选择了坤帝科最先进的计划系统。它独一无二，足够稳健，能够满足我们最严格的要求；并且足够灵活，能够适应独有的生产配置和复杂的工艺路线。”

坤帝科解决方案将整合SIJ Acroni 从炼钢厂到轧制设施的所有计划工作。“该解决方案将使我们的计划人员能够更好地平衡整个工厂的金属流向，并以更少的库存更快地履行订单。它将通过优化瓶颈资源来最大化对可用产能的利用，并由此增加 SIJ Acroni的生产能力，”SIJ Acroni 总经理 Branko Žerdoner 说道，“该解决方案还将降低各种事件和意外宕机所造成的影响，并基于业务优先级对设备维护工作进行安排。”

坤帝科欧洲、中东、非洲与俄罗斯地区副总裁Markus Malinen 表示，“客户期望坤帝科强健的计划解决方案能够满足他们的业务需求和独特的运营要求，坤帝科一直能够做到。我们对钢铁行业有深入的了解，我们相信，坤帝科能够加速SIJ Acroni目标的实现，帮助其保持欧洲乃至全球钢铁细分市场的领导地位。”

关于 SIJ Acroni

SIJ Acroni 隶属于 SIJ 集团，是斯洛文尼亚最大的垂直一体化冶金集团，也是欧洲及全球细分钢铁市场的领导者。SIJ 集团是斯洛文尼亚十大企业集团和五大出口商。SIJ Acroni 隶属于 SIJ 集团的钢铁业务单元，是集团里规模最大的企业，欧洲不锈钢板材的领先厂商，位居世界第三。SIJ 集团还被列为欧洲最大的工具钢生产商之一。

有关更多信息，请访问 sij.acroni.si、sij.si 或在 LinkedIn 和 Instagram 上关注 SIJ 集团。

关于坤帝科

Quintiq坤帝科是全球供应链计划与优化（SCP&O）软件领导品牌，帮助用户实现对原料、设备、人力、仓储等企业资源及采购、生产、销售、物流等业务运营环节的长期、中期与短期的计划与优化，将供应链由成本中心变革为强大的利润助推器。坤帝科的优化技术打破了多项世界纪录，借助强大的智能模型，配合富洞察力的行业与企业解决方案层，破解多项世界计划难题，迄今已服务了80多个国家的12,000名用户，涵盖生产制造、物流与快递、冶金、航空、零售、能源、铁路与公共交通等行业的领导者与跨国企业。Quintiq坤帝科总部位于荷兰和美国，现隶属全球领先的3D体验与PLM软件供应商Dassault Systèmes达索系统（巴黎泛欧证券交易所上市Euronext Paris #13065, DSY.PA) 。

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