RESEARCH TRIANGLE PARK, North Carolina & AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), een Fortune Global 500-bedrijf en wereldleider op het gebied van technologie voor het aansturen van intelligente transformatie, en Pivot3, een toonaangevende leverancier van hyperconverte infrastructuuroplossingen (HCI), kondigen vandaag een wereldwijd strategisch partnerschap aan voor het ontwikkelen, op de markt brengen en verkopen van een nieuwe reeks geavanceerde computeroplossingen die geoptimaliseerd zijn voor bedrijfskritische beveiliging van smart cities. De geïntegreerde apparaten zijn uitgerust met de uiterst betrouwbare ThinkSystem-servers van de Lenovo Data Center Group (DCG), gevoed door Pivot3 HCI-software.

Een groot deel van de groei van de slimme stadsmarkt wordt gedreven door bedrijfskritische beveiligingsinitiatieven die afhankelijk zijn van informatie uit een reeks stadssensoren en databases in combinatie met videogegevens en analyses, waaronder gezichtsherkenning, gedragsanalyse, nummerplaatherkenning en andere inlichtingen. Volgens IHS Markit is de wereldwijde markt voor veiligheidsapparatuur in de stadssurveillancesector in 2017 groter dan 3 miljard dollar en zal deze naar verwachting in 2021 met gemiddeld 14,6% groeien. Effectief verzamelen, analyseren, opslaan en handelen op basis van al deze informatie in real-time is afhankelijk van de laatste ontwikkelingen in edge computing. De Lenovo/Pivot3-oplossing biedt deze groeiende markt veerkrachtige, kosteneffectieve en eenvoudig te beheren edge computing.

