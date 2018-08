Lenovo et Pivot3 optimisent la sécurité de la ville intelligente

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C. et AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY), une grande entreprise technologique figurant au classement international Fortune 500, axée sur la transformation intelligente, et Pivot3, un fournisseur de premier plan, en solutions d’infrastructure, hyperconvergentes (HCI), ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique mondial visant à développer, commercialiser et vendre un nouvel ensemble de solutions informatiques géodistribuées (edge computing) optimisées pour la sécurité vitale de la ville intelligente. Les appareils intégrés se caractérisent notamment par les serveurs ThinkSystem ultra-fiables du Groupe Centre de données (Data Center Group, DCG) de Lenovo, optimisés par le logiciel HCI de Pivot3.

La croissance du marché de la ville intelligente est fortement renforcée par des initiatives vitales en matière de sécurité, lesquelles reposent sur les informations compilées à partir d’un réseau de capteurs urbains et de bases de données combinées à des analyses et à des données vidéo, telles que la reconnaissance faciale, l’analyse comportementale, la reconnaissance des plaques d’immatriculation et autre intelligence. Selon IHS Markit, le marché mondial des équipements de sécurité dans le secteur de la surveillance urbaine a dépassé la barre de 3 milliards USD en 2017, et devrait connaître un taux de croissance moyen de 14,6 % jusqu’en 20211. De fait, la collecte, l’analyse, la conservation et la prise de décision, relatives à ces informations en temps réel reposent sur les toutes dernières innovations de l’informatique géodistribuée (edge computing). La solution Lenovo/Pivot3 fournit sur ce marché en plein essor des solutions informatiques géodistribuées résilientes, économiques et faciles à gérer.

« Le partenariat entre Lenovo et Pivot3 aboutit à la prochaine génération de solutions informatiques géodistribuées, où les pouvoirs publics et les organisations tirent parti de l’apprentissage machine et des données analytiques afin de renforcer la protection des populations qu’ils servent », a déclaré Wilfredo Sotolongo, vice-président et directeur général de l’Internet des objets (IdO) au sein du groupe Centre des données (DCG) de Lenovo. « Grâce à ce partenariat, nous fournissons à nos clients une solution pour gérer de façon centralisée leurs appareils informatiques géodistribués : avec des débits d’ingestion vidéo accélérés, une résilience supérieure et des appareils plus compacts à l’encombrement réduit. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Lenovo, un partenaire et un chef de file du secteur, qui partage notre engagement au service des centres de données évolutifs », a déclaré Bruce Milne, directeur général du marketing, et directeur général de Lenovo Alliance, Pivot3. « Pivot3 et Lenovo soutiennent les clients à travers la livraison, l’automatisation et l’efficacité de services rationalisés. Les clients observent l’incroyable impact de nos solutions HCI qui sont optimisées pour la sécurité vitale de la ville, l’IdO et l’informatique géodistribuée, et nous sommes ravis d’élargir cet impact grâce à l’influence commerciale, la distribution et les stratégies de mise sur le marché, accélérées de Lenovo. »

La ville de Bogotá en Colombie, qui compte parmi notre clientèle en pleine croissance, devait moderniser son système de surveillance complexe comprenant plus de 1 000 caméras de fournisseurs différents. La ville de Bogotá déploie une solution informatique géodistribuée Lenovo/Pivot3 extrêmement performante pour assurer l’efficacité optimale de son infrastructure et intégrer l’ensemble du réseau de sécurité au sein d’un poste de commande central, à partir duquel au moins quatre sites de visualisation gérés par la police seront desservis. Avec ce nouveau déploiement dans l’informatique géodistribuée, la ville de Bogotá est désormais en mesure de développer sans heurt ses critères de performance parallèlement à ses besoins en surveillance. Suite à ce déploiement initial dans la ville de Bogotá, les banlieues de Bogotá ont choisi également de retenir la technologie combinée Pivot3-Lenovo pour l’installation de 2 000 caméras supplémentaires dans les 18 arrondissements de la ville.

« Avec cette nouvelle solution informatique géodistribuée évolutive, l’équipe en charge de la sécurité de la ville pourra visualiser n’importe quelle caméra et n’importe quelle marque dans la ville à partir d’un point centralisé, ce qui simplifiera considérablement les opérations », a déclaré Rafael Padilla, intégrateur des systèmes du projet municipal de la sécurité de Bogotá.

La nouvelle solution de Lenovo/Pivot3 est actuellement disponible et installée dans les marchés du monde entier. Les tests de validation de concept sont également disponibles dans les Centres d’innovation de Lenovo, où clients et partenaires peuvent observer en temps réel comment fonctionnent les solutions d’IdO, au sein de leurs environnements uniques, les charges de travail et les données.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY), société pesant 45 milliards USD et figurant au classement international Fortune 500, s’impose comme un leader mondial en transformation intelligente, par le biais d’appareils intelligents et d’infrastructures qui créent la meilleure expérience utilisateur. Lenovo fabrique l’un des plus vastes portefeuilles de produits connectés au monde, couvrant les smartphones (Motorola), les tablettes, les ordinateurs personnels (Thinkpad, Yoga, Lenovo Legion) et les postes de travail, ainsi que les appareils de RA/RV et les solutions domicile/bureau intelligentes. Les solutions de centres de données de Lenovo (ThinkSystem, ThinkAgile) génèrent la capacité et la puissance informatique assurant des connexions qui changent les entreprises et la société. Lenovo œuvre pour inspirer ce qui est différent dans chacun et bâtir un avenir plus intelligent où chacun prospère. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, lisez les toutes dernières nouvelles via notre Storyhub, ou visitez notre site Web sur http://www.lenovo.com/

À propos de Pivot3

Les solutions d’IdO et la nuagique hybride intelligente de Pivot3 assurent la sécurité, la résilience et la simplicité à grande échelle pour les services commerciaux vitaux des clients. Optimisé par le seul moteur d’intelligence du secteur, Pivot3 automatise la gestion des applications, produit les meilleures performances du secteur, élimine les périodes d’indisponibilité imprévues, et réduit de moitié voire plus les coûts de l’infrastructure informatique traditionnelle. Avec plus de 2 600 clients répartis dans 63 pays, et plus de 20 000 déploiements dans l’éducation, l’hébergement, les transports, l’administration publique, les soins de santé, la défense, les services financiers et les ventes, Pivot3 permet aux services informatiques de gérer des environnements complexes à grande échelle à travers l’automatisation et l’intelligence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pivot3.com.

