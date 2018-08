InnerWorkings et KPMG annoncent une alliance stratégique pour l’exécution marketing

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--InnerWorkings, Inc. (NASDAQ : INWK), leader mondial de l’exécution marketing, et KPMG LLP, société américaine d’audit, de fiscalité et de conseil, ont annoncé aujourd’hui une alliance en vue d’aider leurs clients à tirer le meilleur parti de leurs dépenses marketing, grâce à des technologies et des services conçus pour accroître le rendement, améliorer la cohérence, et générer des économies.

« En combinant l’expérience et la riche expertise que KPMG s’est acquises en relevant les défis commerciaux de ses clients avec les capacités d’exécution marketing internationales d’InnerWorkings, les deux sociétés offrent aux entreprises une proposition de valeur convaincante », a déclaré Oliver Kimberley, premier vice-président des solutions clients chez InnerWorkings. « Cette alliance nous enthousiasme, et nous sommes impatients d’aider KPMG à générer plus de valeur pour leurs clients dans les mois et les années à venir. »

« Les budgets marketing actuels sont soumis à des pressions plus fortes que jamais, et les responsables marketing ont besoin de transparence, d’innovation et d’une approche technologique pour maximiser leur retour sur investissement », a déclaré Pat Canning, associé directeur de KPMG Chicago. « En termes de support marketing, notre alliance peut générer des économies significatives et avoir un impact considérable sur les résultats de nos clients. »

Le groupe de conseil en achats de KPMG possède une vaste expérience dans les domaines suivants : contrôle des dépenses, stratégies de gestion des fournisseurs, amélioration du rendement, et détection des secteurs dans lesquels la technologie peut générer des économies. KPMG va évaluer les dépenses actuelles de marketing et les modèles d’exploitation existants par rapport aux meilleures pratiques du secteur, élaborer une feuille de route pour atteindre les objectifs commerciaux à court terme, et aider les clients à atteindre leurs objectifs de transformation à long terme.

En tant que partenaire marketing mondial, InnerWorkings aide les entreprises ambitieuses à se surpasser, en rehaussant sans cesse la valorisation de leurs marques. La Société aide les grandes marques à prendre des décisions fondées sur les données, ce qui permet de rationaliser les processus, tirer parti des achats à grande échelle, réduire les coûts, raccourcir les délais de commercialisation, et améliorer le retour sur investissement.

À propos d’InnerWorkings

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ : INWK) est la plus grande firme d’exécution de marketing au service de marques figurant au Fortune 1000 dans une large gamme d’industries. En tant que solution d’entreprise externalisée et complète, la société s’appuie sur une technologie exclusive, un vaste réseau de fournisseurs et une expertise de domaine approfondie pour rationaliser la production des produits de marque et les expériences de vente au détail, dans divers formats et régions. La société InnerWorkings est installée à Chicago, Illinois, et emploie plus de 2 100 salariés qui assistent les clients mondiaux dans l’exécution de campagnes de marques à multiples facettes sur tous les grands marchés du monde. InnerWorkings couvre de nombreux secteurs, dont la vente au détail, les services financiers, l’hôtellerie, les produits conditionnés grand public, les organismes à but non lucratif, les soins de santé, l’alimentation et les boissons, la télédiffusion et la câblodistribution, ainsi que les transports.

À propos de KPMG LLP

KPMG LLP est le cabinet membre indépendant américain de KPMG International Cooperative (« KPMG International »). Les cabinets membres indépendants de KPMG International regroupent 197 000 professionnels répartis dans 154 pays. Certains ou tous les services décrits dans le présent communiqué peuvent ne pas être accessibles aux clients d’audit de KPMG, ni à leurs filiales ou entités liées. Pour en savoir plus, consultez le site www.kpmg.com/us, ou suivez-nous sur @KPMGUS_News.

