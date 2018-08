Lenovo und Pivot3 optimieren die Sicherheit in der Smart City

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C. und AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), ein Fortune Global 500-Unternehmen und globaler Technologieführer für intelligente Transformation, und Pivot3, ein führender Anbieter von hyperkonvergenten Infrastrukturlösungen (HCI), gaben heute eine globale strategische Partnerschaft zur Entwicklung, Vermarktung und zum Verkauf neuer Edge-Computing-Lösungen bekannt, die für geschäftskritische Smart-City-Sicherheit optimiert sind. Die integrierten Appliances sind mit den äußerst zuverlässigen ThinkSystem-Servern der Lenovo Data Center Group (DCG) ausgestattet, die mit Pivot3 HCI-Software betrieben werden.

Ein großer Teil des Wachstums des Smart City-Marktes wird durch geschäftskritische Sicherheitsinitiativen vorangetrieben, die auf Informationen aus einer Reihe von Stadtsensoren und -datenbanken in Kombination mit Videodaten und -analysen wie Gesichtserkennung, Verhaltensanalyse, Kennzeichenerkennung und anderen Informationen aufbauen. Laut IHS Markit hat der weltweite Markt für Sicherheitsausrüstung im Bereich der Videoüberwachung in städtischen Gebieten 2017 3 Milliarden US-Dollar überschritten und wird bis 2021 voraussichtlich um durchschnittlich 14,6 Prozent wachsen1. Ein effektives Sammeln, Analysieren, Speichern aller dieser Informationen, sowie ihre Verwendung in Echtzeit ist eng mit den neuesten Fortschritten im Edge Computing verknüpft. Die Lenovo/Pivot3-Lösung bietet auf diesem wachsenden Markt robustes, kostengünstiges und einfach zu verwaltendes Edge Computing an.

„Gemeinsam schaffen Lenovo und Pivot3 die nächste Generation von Edge Computing, bei der Verwaltungen und Unternehmen maschinelles Lernen und Analysen einsetzen können, um die Menschen, denen sie dienen, besser zu schützen“, erklärt Wilfredo Sotolongo, Vice President und General Manager von IoT bei der Lenovo Data Center Group. „Durch diese Partnerschaft bieten wir unseren Kunden eine Lösung zur zentralen Verwaltung ihrer Endgeräte, die möglicherweise weit entfernt voneinander sind - mit schnelleren Video-Aufnahmegeschwindigkeiten, höherer Ausfallsicherheit und kleineren, platzsparenden Geräten.“

„Wir freuen uns sehr, mit Lenovo zusammenzuarbeiten, einem Partner und Branchenführer, der unser Engagement für die Entwicklung des Data Center teilt“, sagte Bruce Milne, Chief Marketing Officer und General Manager der Lenovo Alliance, Pivot3. „Pivot3 und Lenovo unterstützen Kunden mit optimierter Servicebereitstellung, Automatisierung und Effizienz. Die Kunden sehen gute Auswirkungen unserer HCI-Lösungen, die für geschäftskritische sichere Stadt-, IoT- und Edge-Computing-Projekte optimiert sind. Wir freuen uns, den durch diese Lösungen gestifteten Nutzen mit dem Markteinfluss, dem Vertrieb und den beschleunigten Markteinführungsstrategien von Lenovo weiter auszubauen.“

Zu unserem stetig wachsenden Kundenstamm gehört die Stadt Bogotá, Kolumbien, die eine Erneuerung des komplexen Überwachungssystems von über 1000 Kameras verschiedener Hersteller benötigte. Die Stadt Bogotá setzt eine hocheffiziente Lenovo/Pivot3 Edge-Computing-Lösung für maximale Infrastruktureffizienz und zur Bündelung des gesamten Sicherheitsnetzwerks an einer zentralen Leitstelle um, die mindestens vier Überwachungsräume versorgt, die von der Polizei betrieben werden. Mit dieser neuen Edge Computing-Entwicklung ist die Stadt Bogotá jetzt in der Lage, den Leistungsanforderungen problemlos gerecht zu werden, sollte der Überwachungsbedarf wachsen. Nach diesem ersten Projekt für die Stadt Bogotá entschieden sich auch die Vororte von Bogotá zur Einbindung von weiteren 2.000 Kameras entlang der 18 Bezirke der Stadt in die kombinierte Pivot3-Lenovo-Technologie.

„Mit dieser neuen skalierbaren Edge-Computing-Lösung kann das Sicherheitsteam der Stadt jede Kamera (unabhängig vom Hersteller) in der Stadt von einem einzigen Standort aus anzeigen, wodurch der Betrieb erheblich vereinfacht wird“, sagte Rafael Padilla, Systemintegrator des Safe City-Projekts der Stadt Bogotá.

Die neue Lenovo/Pivot3-Lösung ist derzeit verfügbar und auf der ganzen Welt vorhanden. Proof-of-Concept-Tests sind auch in den Lenovo-Innovationszentren verfügbar, wo Kunden und Partner Echtzeit-Einblicke in die Funktionsweise der IoT-Lösungen innerhalb der spezifischen Umgebungen sowie entsprechend der jeweiligen Arbeitslasten sowie des Datenvolumens erhalten.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein Fortune-500-Unternehmen im Wert von 45 Mrd. US-Dollar und ein weltweiter Technologieführer in der Förderung der digitalen Transformation durch intelligente Geräte und Infrastruktur , die das beste Benutzererlebnis schaffen. Lenovo stellt eines der weltweit umfangreichsten Portfolios an vernetzten Produkten her, darunter Smartphones (Motorola), Tablets, PCs (Thinkpad, Yoga, Lenovo Legion) und Workstations sowie AR/VR-Geräte und intelligente Home-/Office-Lösungen. Lenovos Data Center-Lösungen der nächsten Generation (ThinkSystem, ThinkAgile) schaffen die Kapazität und Rechenleistung für die Verbindungen, die Wirtschaft und Gesellschaft verändern. Lenovo arbeitet daran, das Andere in jedem zu inspirieren und eine intelligentere Zukunft aufzubauen, in der sich jeder entfalten kann. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, lesen Sie die neuesten Nachrichten auf unserem Storyhub oder besuchen Sie unsere Website unter http:/wwww.lenovo.com/

Über Pivot3

Die intelligenten Hybrid Cloud- und IoT-Lösungen von Pivot3 bieten Sicherheit, Ausfallsicherheit und einfache Skalierbarkeit für geschäftskritische Dienstleistungen von Kundenunternehmen. Mit der einzigen Intelligence Engine der Branche automatisiert Pivot3 die Verwaltung von Anwendungen, bietet branchenführende Leistungskapazitäten, beseitigt ungeplante Ausfallzeiten und reduziert die Kosten herkömmlicher IT-Infrastruktur um die Hälfte oder mehr. Mit über 2.600 Kunden in 63 Ländern und mehr als 20.000 realisierten Projekten in den Bereichen Bildung, Gastgewerbe, Transportwesen, Behörden, Gesundheitswesen, Verteidigung, Finanzdienstleistungen und Einzelhandel bietet Pivot3 Tools zur Bewältigung von Komplexität durch Automatisierung und Intelligenz durch Informationstechnologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.pivot3.

