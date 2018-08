Lenovo e Pivot3 aprimoram a segurança de cidades inteligentes

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C. & AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), uma empresa Fortune Global 500 e líder global de tecnologia na condução da transformação inteligente, e a Pivot3, um provedor líder de soluções de infraestruturas hiperconvergentes (hyperconverged infrastructure solutions, HCI), anunciaram hoje uma parceria estratégica global para desenvolver, comercializar e vender um novo conjunto de soluções de computação de ponta aprimoradas para a segurança essencial de cidades inteligentes. Os utensílios integrados incluem os servidores ultraconfiáveis ThinkSystem do Data Center Group (DCG) da Lenovo equipados com o software HCI da Pivot3.

A maioria do crescimento do mercado de cidades inteligentes está sendo impulsionado por iniciativas de segurança essencial que dependem de informações organizadas de uma série de sensores e bancos de dados da cidade, combinadas com dados de vídeo e técnicas de análise que incluem reconhecimento facial, análise comportamental, reconhecimento de placas de identificação e outros tipos de informações. De acordo com o IHS Markit, o mercado global de equipamentos de segurança no setor de vigilância nas cidades ultrapassou os US$ 3 bilhões em 2017 e está previsto crescer a uma taxa média de 14,6% até 20211. Coletar, analisar, armazenar e agir de maneira eficaz de acordo com toda essa informação em tempo real depende dos mais recentes avanços na computação de ponta. A solução da Lenovo/Pivot3 oferece a esse mercado em crescimento uma computação de ponta resiliente, econômica e fácil de gerenciar.

“Juntas, a Lenovo e a Pivot3 estão habilitando a próxima geração de computação de ponta, em que governos e organizações podem potencializar a aprendizagem automática e técnicas de análise para melhor protegerem as pessoas a quem servem”, disse Wilfredo Sotolongo, vice-presidente e gerente geral de IoT no Data Center Group da Lenovo. “Através dessa parceria, oferecemos aos clientes uma solução para gerenciar de maneira central seus dispositivos de ponta distribuídos – com taxas de assimilação de vídeo mais rápidas, maior resiliência, e utensílios menores e que ocupam menos espaço.”

“Estamos entusiasmados por trabalhar junto com a Lenovo, um parceiro e líder do setor que compartilha nosso compromisso em apoiar o data center em constante evolução”, disse Bruce Milne, diretor de marketing e gerente geral, Lenovo Alliance, Pivot3. “A Pivot3 e a Lenovo apoiam os clientes com uma prestação agilizada de serviços, automação e eficiência. Os clientes estão observando o incrível impacto das nossas soluções de HCI, que estão aprimoradas para cidades seguras essenciais, IoT e computação de ponta, e estamos muito satisfeitos por ampliar ainda mais esse impacto com as estratégias de entrada acelerada no mercado, distribuição e influência no mercado da Lenovo.”

Entre a crescente base de clientes está a cidade de Bogotá, Colômbia, que precisava atualizar seu complexo sistema de monitoramento de mais de mil câmeras de diferentes fornecedores. A cidade de Bogotá está implantando uma solução altamente eficiente de computação de ponta da Lenovo/Pivot3 para alcançar máxima eficiência de infraestrutura e redimensionar toda a rede de segurança em um centro de controle central, a partir do qual serão atendidos pelo menos quatro locais de visualização operados pela polícia. Com essa nova implantação em computação de ponta, a cidade de Bogotá agora pode redimensionar diretamente os requisitos de desempenho à medida que as necessidades de vigilância aumentam. Após essa implantação inicial na cidade de Bogotá, os subúrbios de Bogotá escolheram adicionalmente a tecnologia combinada da Pivot3-Lenovo para mais duas mil câmeras situadas em dezoito bairros da cidade .

“Com essa nova solução de computação de ponta expansível, a equipe de segurança da cidade pode ver qualquer câmera, independentemente da marca, em toda a cidade a partir de um único local, o que simplificará consideravelmente as operações”, disse Rafael Padilla, integrador de sistemas do Safe City Project (Projeto Cidade Segura) da cidade de Bogotá.

A nova solução da Lenovo/Pivot3 está atualmente disponível e instalada em mercados em todo o mundo. Os testes de prova de conceito também estão disponíveis nos Centros de Inovação da Lenovo, onde os clientes e parceiros podem obter uma perspectiva em tempo real do desempenho das soluções de IoT em seus ambientes, cargas de trabalho e dados exclusivos.

