RFG et Franchise Arabia Signent un Partenariat pour l'Expansion au MENA

Nicholas Brill, Divisional Director International, RFG and right Omar Alhaza'a, Founder & CEO, Franchise Arabia. (Photo: Business Wire)

Nicholas Brill, Divisional Director International, RFG and right Omar Alhaza'a, Founder & CEO, Franchise Arabia. (Photo: Business Wire)

Brisbane, Australie--(BUSINESS WIRE)--Retail Food Group (RFG) (ASX : RFG) a le plaisir d’annoncer son partenariat avec Franchise Arabia visant à accroître son potentiel de croissance en Inde et dans la région de Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA). Le partenariat met en lumière le fait que RFG se concentre sur la fourniture de marques de classe mondiale aux consommateurs qui apprécient la qualité et la commodité.

Nicholas Brill, Directeur Divisionnaire International chez RFG, a déclaré: «Nous, chez Retail Food Group, sommes particulièrement enthousiasmés par ce partenariat avec Franchise Arabia en raison de sa réputation dans la région MENA. Ce partenariat nous permet d'accroître la présence de nos marques dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, l'un de nos principaux marchés cibles. Nous croyons que des marques telles que Donut King, Crust Gourmet Pizza Bar et Michel's Patisserie sont prêtes à être développées dans ce domaine. »

RFG compte déjà plus de 200 points de vente dans la région MENA grâce à sa marque Gloria Jean's Coffee qui connait un grand succès ainsi qu’à la marque «It's a Grind».

Omar Alhaza'a, Fondateur et PDG de Franchise Arabia, a réaffirmé l’engagement de sa société envers le partenariat RFG en déclarant: «La région MENA connaît une croissance dans un éventail d’industries connexes - franchises, restaurants, restauration et hôtellerie. Alors, RFG est bien placée pour exploiter ses capacités mondiales et travailler en étroite collaboration avec Franchise Arabia, pour construire une base solide pour la croissance. Nous sommes ravis de ce partenariat avec une centrale de classe mondiale comme RFG et nous sommes impatients de présenter les marques RFG aux investisseurs et aux consommateurs de la région ».

Cet accord coïncide avec d’autres annonces récentes de Retail Food Group dans le cadre des accords de franchise Master Jean’s Coffees au Royaume-Uni, dans l’État de Palestine et en Ouzbékistan et dans Donut King dans les marchés britannique, suédois et birman.

Pour en savoir plus sur RFG, veuillez visiter www.rfgbrands.com.

À propos de Retail Food Group Limited:

RFG est une société mondiale de produits alimentaires et de boissons, une propriétaire de franchise multimarques de produits alimentaires, un torréfacteur et un fournisseur de café de haute qualité, et un chef de file émergent dans le secteur de la restauration, de la transformation laitière et des produits de boulangerie de gros.

À propos de Franchise Arabia:

Franchise Arabia est connue sous le nom de «la Voix de la Franchise» dans la région MENA. Le groupe offre plusieurs services liés à la franchise avec son portail comme moteur de marketing principal. C'est le répertoire le plus complet au niveau du MENA pour trouver les meilleures opportunités de franchise à vendre. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.franchisearabia.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.