雀巢和星巴克簽訂星巴克包裝消費品和餐食服務產品的全球永久授權合約

瑞士維威和西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雀巢(Nestlé)和星巴克公司(Starbucks Corporation)今天宣布雙方已經簽訂一項協議，在全球永久性地授權雀巢在星巴克的咖啡店之外銷售星巴克包裝消費品和餐食服務產品。

透過這項協議，兩家公司將在星巴克現有的系列烘焙和研磨咖啡、咖啡豆以及即溶咖啡和定量咖啡方面密切合作。該合作也有利於憑藉兩家公司的經驗和能力進行創新，從而為全球咖啡愛好者提供更好的產品。

雀巢執行長Mark Schneider表示：「此次合作顯示了我們正在使成長計畫付諸行動，它提供的一整套創新品牌讓雀巢在咖啡業務中獲得了無與倫比的地位。有了星巴克、Nescafé和Nespresso，我們便彙集了世界最具代表性的咖啡品牌。」他還補充道：「兩個團隊之間的出色合作促成了本協議的迅速簽訂，這為把握進一步的成長機會奠定了基礎。」

該協議大大加強了雀巢在北美優質烘焙、研磨和定量咖啡業務中的咖啡產品組合。它也利用雀巢的全球影響力，開啟了星巴克品牌在食品雜貨和餐飲服務領域的全球擴張。

星巴克總裁兼執行長Kevin Johnson表示：「與雀巢的全球咖啡業務合作是星巴克發展歷程中一個重要的策略里程碑。世界領先的咖啡零售商、全球最大的食品和飲料公司以及全球快速成長的最大家用和膠囊咖啡機客戶群聚合到一起，將幫助我們在全球擴大星巴克品牌的影響，同時為股東創造長期價值。」

在美國和歐洲，約有500名星巴克員工將加入雀巢，其中大部分位於西雅圖和倫敦。雀巢在瑞士維威的全球總部將領導該業務的國際擴張。

該協議涉及星巴克的包裝咖啡和茶品牌，如Starbucks®、Seattle’s Best Coffee®、TeavanaTM/MC、Starbucks VIA®即溶咖啡、Torrefazione Italia®咖啡和星巴克品牌的K-Cup®膠囊咖啡。它不包括即飲產品以及星巴克咖啡店內任何產品的所有銷售。

前瞻性陳述

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