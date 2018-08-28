雀巢和星巴克签订星巴克包装消费品和餐食服务产品的全球永久许可协议

瑞士沃韦和西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--雀巢(Nestlé)和星巴克公司(Starbucks Corporation)今天宣布双方已经签订一项协议，在全球范围内永久性地授权雀巢在星巴克的咖啡店之外销售星巴克包装消费品和餐食服务产品。

通过这项协议，两家公司将在星巴克现有的系列烘焙和研磨咖啡、咖啡豆以及速溶和定量咖啡方面密切合作。该合作也有利于借助两家公司的经验和能力进行创新，从而为全球咖啡爱好者提供更好的产品。

雀巢首席执行官Mark Schneider表示：“此次合作显示了我们正在使增长计划付诸行动，它提供的一整套创新品牌让雀巢在咖啡业务中获得了无与伦比的地位。有了星巴克、雀巢咖啡(Nescafé)和奈斯派索(Nespresso)，我们便汇集了世界最具标志性的咖啡品牌。”他还补充道：“两个团队之间的出色合作促成了本协议的迅速签订，这为把握进一步的增长机会铺平了道路。”

该协议大大加强了雀巢在北美优质烘焙、研磨和定量咖啡业务中的咖啡产品组合。它也利用雀巢的全球影响力，开启了星巴克品牌在食品杂货和餐饮服务领域的全球扩张。

星巴克总裁兼首席执行官Kevin Johnson表示：“与雀巢的全球咖啡业务合作是星巴克发展历程中的一个重要的战略里程碑。世界领先的咖啡零售商、全球最大的食品和饮料公司以及全球快速增长的最大的家用和单杯咖啡机客户群聚合到一起，将帮助我们在全球范围扩大星巴克品牌的影响，同时为股东创造长期价值。”

在美国和欧洲，约有500名星巴克员工将加入雀巢，其中大部分位于西雅图和伦敦。雀巢在瑞士沃韦的全球总部将领导该业务的国际扩张。

该协议涉及星巴克的包装咖啡和茶品牌，如Starbucks®、Seattle’s Best Coffee®、TeavanaTM/MC, Starbucks VIA®速溶咖啡、Torrefazione Italia®咖啡和星巴克品牌的K-Cup®胶囊咖啡。它不包括即饮产品以及星巴克咖啡店内任何产品的所有销售。

前瞻性陈述

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