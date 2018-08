Nestlé e Starbucks fecham negociação de licença perpétua global de bens de consumo embalados e produtos alimentícios da Starbucks

VEVEY, Suíça & SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Nestlé e Starbucks Corporation anunciaram hoje o fechamento da negociação que concede à Nestlé direitos perpétuos de comercialização de bens de consumo embalados e produtos alimentícios da Starbucks (Starbucks Consumer Packaged Goods and Foodservice) globalmente, fora das cafeterias da empresa.

Através da aliança, as duas empresas trabalharão juntas com a completa variedade existente de café moído e torrado, café em grãos, café instantâneo e café em porções da Starbucks. A aliança vai também aproveitar a experiência e as capacidades das duas empresas para trabalhar a inovação com a meta de melhorar suas ofertas de produtos para os amantes do café em todo o mundo.

“Essa parceria demonstra nossa agenda de crescimento em ação, dando à Nestlé uma posição exclusiva nos negócios de café, com um conjunto completo de marcas inovadoras. Com a Starbucks, a Nescafé e a Nespresso reunimos as marcas de café mais emblemáticas do mundo”, disse Mark Schneider, diretor executivo da Nestlé. “A extraordinária colaboração entre as duas equipes resultou em uma rápida conclusão desse acordo, que vai abrir caminho para capturar novas oportunidades de crescimento”, acrescentou.

O acordo fortalece significativamente o portfólio de café da Nestlé nos negócios de café em porções e café moído e torrado da América do Norte. Desbloqueia também a expansão global do serviço de alimentos e mercearia da marca Starbucks, utilizando o alcance global da Nestlé.

“Esta aliança global de café com a Nestlé é um marco estratégico significativo para o crescimento da Starbucks”, disse Kevin Johnson, presidente e diretor executivo da Starbucks. “Reunir a líder internacional varejista de café, a maior empresa de bebidas e alimentos do mundo, e a maior base instalada e de mais rápido crescimento de máquinas de café de dose única e café em casa, ajuda-nos a ampliar a marca Starbucks em todo o mundo ao mesmo tempo em que entrega criação de valor de longo prazo para nossos acionistas.”

Aproximadamente quinhentos funcionários da Starbucks nos Estados Unidos e na Europa se juntarão à família Nestlé, com a maioria ficando sediada em Seattle e Londres. A expansão internacional da empresa será dirigida a partir da sede global da Nestlé, em Vevey, Suíça.

O acordo cobre as marcas de café e chá embalados da Starbucks, como Starbucks®, Seattle’s Best Coffee®, TeavanaTM/MC, Starbucks VIA® Instant, café Torrefazione Italia® e as cápsulas K-Cup® com a marca Starbucks. Exclui os produtos prontos para beber e todas as vendas de qualquer produto dentro das cafeterias Starbucks®.

Declarações prospectivas

Algumas declarações aqui contidas são declarações “prospectivas” com o significado conferido pelas leis e normas de títulos mobiliários aplicáveis. Em geral, essas declarações podem ser identificadas pelo uso de palavras tais como “antecipar”, “esperar”, “acreditar”, “poderia”, “estimar”, “sentir”, “prever”, “pretender”, “poder”, “planejar”, “potencial”, “projeto”, “deveria”, indicadores de futuro do presente e do pretérito, além de expressões semelhantes com a finalidade de identificar declarações prospectivas, apesar de nem todas as declarações prospectivas conterem essas palavras identificadoras. Essas declarações são baseadas em informações disponíveis para a Starbucks nesta data, e os resultados reais e o desempenho da Starbucks podem divergir materialmente daqueles declarados ou implícitos em razão de riscos e incertezas associados aos seus negócios. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, flutuações nas economias e moedas internacionais e dos EUA, nossa capacidade de preservar, desenvolver e alavancar nossas marcas, os potenciais efeitos negativos de incidentes envolvendo doenças resultantes de alimentos e bebidas, sabotagem, adulteração, contaminação ou rotulagem incorreta, efeitos negativos potenciais de violações materiais dos nossos sistemas de tecnologia da informação na medida em que experimentamos uma violação material, falhas materiais dos nossos sistemas de tecnologia da informação, custos associados, e a execução bem sucedida das iniciativas e planos da empresa, aceitação dos produtos da empresa pelos clientes, impacto da concorrência, fatores gerais da indústria e da economia, como disponibilidade e preços do café, de laticínios e outras matérias primas, execução bem sucedida de planos de expansão e desempenho interno, flutuações das moedas e economias internacionais e dos EUA, o impacto de iniciativas dos concorrentes, o efeito de ações legais e outros riscos detalhados nos documentos da empresa protocolados na SEC - Securities and Exchange Commission, incluindo a seção “Fatores de risco” do Relatório anual da empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 01 de outubro de 2017. A empresa não assume obrigação de atualizar essas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.