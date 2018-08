A.M. Best erteilt der Markel Insurance SE ein Kreditrating

LONDON--(BUSINESS WIRE)--A.M. Best hat der Markel Insurance SE (Deutschland), deren oberste Muttergesellschaft die Markel Corporation (Markel) ist, ein Finanzstärkerating von A (Exzellent) und ein langfristiges Emittentenrating (Issuer Credit Rating, ICR) von „a+“ zugewiesen. Markel Insurance SE ist Mitglied von Markels Haupt-Ratingeinheit Markel North America Insurance Group. Der diesen Kreditratings (Ratings) zugewiesene Ausblick ist „stabil“.

Die Ratings spiegeln die Bilanzstärke der Markel North America Insurance Group wider, die von A.M. Best als am stärksten (strongest) kategorisiert wird, ebenso wie ihre adäquate (adequate) operative Performance, ihr positives (favourable) Geschäftsprofil und ihr angemessenes (appropriate) Unternehmensrisikomanagement. Die Ratings reflektieren auch die strategische Bedeutung der Markel Insurance SE für die Markel Gruppe und ihre Integration in diese sowie die beträchtliche Rückversicherungsunterstützung, die das Unternehmen von einem verbundenen Unternehmen erhält.

Da die Markel Insurance SE ihren Sitz in Deutschland hat, wird es der Gruppe ganz unabhängig von den Ausstiegsbedingungen des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union weiterhin möglich sein, Versicherungsnehmern im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zu Diensten zu stehen. Das Unternehmen wurde am 17. Juli 2018 von der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, zugelassen. Die bestehenden EWR-Geschäfte der Markel Gruppe, die momentan von der Markel International Insurance Company Limited versichert sind, werden bei Erneuerung von der Markel Insurance SE versichert.

Markel Insurance SE profitiert von erheblicher interner Rückversicherungsunterstützung in Form einer 90-prozentigen Quotenrückversicherung durch Markel Bermuda Limited, einem verbundenen Unternehmen.

