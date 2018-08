Nestlé e Starbucks perfezionano un accordo per la licenza globale perpetua per beni di consumo confezionati e prodotti per catering di Starbucks.

VEVEY, Svizzera e SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Nestlé e Starbucks Corporation hanno annunciato in data odierna il perfezionamento della transazione che concede a Nestlé i diritti perpetui a commercializzare beni di consumo confezionati e prodotti per catering di Starbucks a livello globale, al di fuori dei bar dell’azienda.

Attraverso l’alleanza, le due aziende lavoreranno fianco a fianco sulla gamma esistente di caffè tostato e macinato, chicchi interi ed anche caffè istantaneo e dosato di Starbucks. L’alleanza capitalizzerà anche sull’esperienza e le capacità di entrambe le aziende per lavorare sull’innovazione con il fine di migliorare il proprio portafoglio di prodotti per gli amanti del caffè a livello globale.

“Questa collaborazione dimostra il nostro programma di crescita in azione, dando a Nestlé una posizione ineguagliata nel business del caffè con una gamma completa di marchi innovativi. Con Starbucks, Nescafé e Nespresso riuniamo i più iconici marchi del caffè al mondo” ha affermato Mark Schneider, CEO di Nestlé. “L’eccellente collaborazione tra i due team è risultata in una rapida conclusione dell’accordo, che spianerà la strada per catturare ulteriori opportunità di crescita” ha aggiunto.

L’accordo rafforza in modo significativo il portafoglio del caffè di Nestlé nel business nordamericano del prestigioso caffè tostato, macinato e dosato. Offre anche un’espansione globale dei generi alimentari e del catering per il marchio Starbucks, utilizzando la presenza globale di Nestlé.

“Questa alleanza del caffè a livello globale con Nestlé è una pietra miliare strategica significativa per la crescita di Starbucks,” ha affermato Kevin Johnson, presidente e CEO di Starbucks. “Riunire la maggiore società al mondo impegnata nella vendita al dettaglio di caffè, la più grande società di alimenti e bevande al mondo e la base installata di macchine per caffè a casa e a singola dose più grande e in rapida crescita, ci aiuta ad amplificare il marchio Starbucks in tutto il mondo offrendo al tempo stesso una creazione di valore a lungo termine per i nostri azionisti”.

Circa 500 dipendenti di Starbucks negli Stati Uniti e in Europa si uniranno alla famiglia Nestlé, insieme alla maggioranza con base a Seattle e Londra. L’espansione internazionale del business sarà guidata dalla sede generale globale di Nestlé a Vevey, Svizzera.

L’accordo copre i marchi di caffè e tè porzionati Starbucks, come il caffè Starbucks®, Seattle’s Best Coffee®, TeavanaTM/MC, Starbucks VIA® Instant, Torrefazione Italia® e le capsule K-cup® con marchio Starbucks. Esso esclude i prodotti ready-to-drink e tutte le vendite di qualsiasi prodotto all’interno dei bar di Starbucks.

Dichiarazioni rilasciate a titolo di previsione

Determinate dichiarazioni contenute nel presente sono dichiarazioni “previsionali” nell’accezione delle leggi e norme in vigore sui titoli. Generalmente, queste dichiarazioni possono essere identificate dall’uso di parole quali “anticipare”, “attendere”, “ritenere”, “potrebbe/potrebbero”, “stimare”, “percepire”, “prevedere”, “intendere”, “è possibile”, “pianificare”, “potenziale”, “prospettare”, “dovrebbe”, “la forma futura dei verbi”, “la forma condizionale dei verbi” ed espressioni analoghe volte a identificare dichiarazioni previsionali, anche se non tutte le dichiarazioni previsionali contengono queste parole identificative. Queste dichiarazioni si basano su informazioni disponibili a Starbucks alla data di rilascio delle stesse, e i risultati o le performance effettivi di Starbucks potrebbero discostarsi in maniera sostanziale da quelli dichiarati espressamente o implicitamente, in considerazione dei rischi e delle incertezze associati alle sue attività. Questi rischi e incertezze includono, ma in senso non restrittivo, fluttuazioni delle economie e valute statunitensi e internazionali, la nostra capacità di preservare, sviluppare e sfruttare i nostri marchi, i potenziali effetti negativi degli incidenti che coinvolgono patologie di origine alimentare, manomissione, adulterazione, contaminazione o errata etichettatura, potenziali effetti negativi di violazioni sostanziali dei nostri sistemi informatici nella misura in cui siamo esposti a una violazione sostanziale, inadempimenti sostanziali dei nostri sistemi informatici, costi associati a iniziative e piani societari e la loro efficace esecuzione, accettazione dei prodotti della società da parte dei nostri clienti, impatto della concorrenza, inadempimento delle parti di realizzare le transazioni per motivi commerciali, normativi e di altro genere, nonché fattori generali economici e del settore quali i prezzi del caffé, dei prodotti lattiero-caseari e di altre materie prime e la loro disponibilità, l’efficace esecuzione di performance e piani di espansione interni, fluttuazioni di economie e valute statunitensi e internazionali, l’impatto di iniziative da parte della concorrenza, l’effetto di procedimenti legali e altri rischi dettagliati nei documenti societari depositati presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission (SEC), inclusa la sezione “Fattori di rischio” della Relazione annuale della società sul Modulo 10-k per l’anno fiscale che si è concluso il 1° ottobre 2017. La società non si assume l’obbligo di aggiornare nessuna di queste dichiarazioni previsionali.

