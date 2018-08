Nestlé en Starbucks sluiten overeenkomst voor de eeuwigdurende wereldwijde licentie van Starbucks Consumer Packaged Goods en Foodservice-producten

VEVEY, Zwitserland & SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Nestlé en Starbucks Corporation hebben vandaag bekendgemaakt dat ze een overeenkomst hebben gesloten waarmee Nestlé de eeuwige rechten krijgt om Starbucks Consumer Packaged Goods en Foodservice-producten wereldwijd te verkopen, buiten de coffeeshops van het bedrijf.

Via de alliantie zullen de twee bedrijven nauw samenwerken ten aanzien van het bestaande Starbucks-assortiment van gebrande en gemalen koffie, hele koffiebonen en instant- en geportioneerde koffie. De alliantie zal ook profiteren van de ervaring en capaciteiten van beide bedrijven om aan innovatie te werken met als doel het productaanbod voor koffieliefhebbers wereldwijd te verbeteren.

‘Deze samenwerking toont onze groeiagenda in actie en geeft Nestlé een ongeëvenaarde positie in de koffieactiviteiten met een volledige reeks aan innovatieve merken. Met Starbucks, Nescafé en Nespresso brengen we 's werelds meest iconische koffiemerken bij elkaar’, aldus Mark Schneider, CEO van Nestlé. ‘De uitstekende samenwerking tussen de twee teams resulteerde in een snelle afronding van deze overeenkomst, die de weg vrijmaakt voor verdere groeimogelijkheden’, voegde hij eraan toe.

De overeenkomst versterkt de koffieportfolio van Nestlé in de premium gebrande, gemalen en geportioneerde koffiehandel in Noord-Amerika aanzienlijk. Het opent ook de mogelijkheden voor een wereldwijde expansie in de supermarkt en voedingsindustrie voor het merk Starbucks, waarbij het wereldwijde bereik van Nestlé wordt benut.

‘Deze wereldwijde koffiealliantie met Nestlé is een belangrijke strategische mijlpaal voor de groei van Starbucks’, aldus Kevin Johnson, president en CEO van Starbucks. ‘Door 's werelds grootste koffieretailer, het grootste voedsel- en drankbedrijf ter wereld, samen te brengen met 's werelds grootste en snelst groeiende bedrijf voor thuis geïnstalleerde en enkelvoudige koffiemachines, kunnen we het Starbucks-merk over de hele wereld versterken en waarde voor de lange termijn creëren voor onze aandeelhouders.’

Ongeveer 500 Starbucks-werknemers in de Verenigde Staten en Europa zullen lid worden van de Nestlé-familie, waarvan het grootste deel gevestigd is in Seattle en Londen. De internationale expansie van het bedrijf zal worden geleid vanuit het wereldwijde hoofdkantoor van Nestlé in Vevey, Zwitserland.

De overeenkomst heeft betrekking op koffie- en theemerken van Starbucks, zoals Starbucks®, Seattle's Best Coffee®, Teavana TM/MC, Starbucks VIA® Instant, Torrefazione Italia® koffie en K-Cup®-pads van het merk Starbucks. Het omvat producten voor directe consumptie en alle verkopen van producten binnen Starbucks®-coffeeshops.

Toekomstgerichte uitspraken

