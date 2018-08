DIMOBA choisit Limelight Networks pour assurer le streaming en temps réel de son nouveau jeu de quiz en ligne

PARIS--(BUSINESS WIRE)--DIMOBA, start-up française spécialisée en stratégies et contenus numériques, a choisi pour son nouveau jeu de quiz en ligne et en direct, Bethewone, le réseau de diffusion de contenu et les services d'accélération vidéo de Limelight Networks, l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la diffusion globale de contenu numérique.

« La qualité de la vidéo en streaming est extrêmement importante pour nos activités, notamment pour les utilisateurs qui participent aux quiz en direct. Limelight propose le plus petit temps de latence de l’industrie et travaille continuellement à son amélioration. C'est un véritable partenaire technique pour nous, et nous entretenons d'excellentes relations avec les équipes locales », déclare Laurent Alexandre, Directeur général de DIMOBA.

DIMOBA vient de lancer Bethewone, une application interactive proposant des émissions en direct au cours desquelles les utilisateurs peuvent répondre à des séries de questions sur différents thèmes. C'est le premier jeu de quiz 24 heures sur 24 7 jours sur 7 qui permet aux participants de jouer en temps réel contre des milliers d'autres joueurs et de gagner de l'argent ou d'autres récompenses.

Afin de garantir la réussite du projet, DIMOBA a choisi Limelight Networks pour sa capacité à soutenir sa croissance à l'échelle mondiale, pour sa latence ultra-faible et son équipe de support toujours disponible. Cette dernière a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe technique de DIMOBA pour comprendre ses besoins et fournir des expériences en ligne innovantes.

« La popularité des quiz en direct croît rapidement, et pour des jeux tels que Bethewone de DIMOBA, le temps de latence doit impérativement être faible pour s'imposer sur le marché », précise Didier Nguyen, Directeur Commercial Europe du Sud chez Limelight Networks. « Nous travaillons en étroite collaboration avec DIMOBA afin de fournir une plateforme qui permettra de développer encore plus les activités de l'entreprise et d'offrir aux joueurs la meilleure expérience possible sur n'importe quel appareil connecté à internet afin de les fidéliser sur plusieurs années. »

Pour en savoir plus, une étude de cas complète est disponible ici.

À propos de Limelight

Limelight Networks Inc., (NASDAQ: LLNW), l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la diffusion de contenu numérique, de la vidéo, de la sécurité dans le cloud et des services d’Edge computing, permet à ses clients de proposer des expériences numériques d’exception. En périphérie du réseau, la plateforme de services proposés par Limelight s’appuie sur une combinaison unique d'infrastructure privée mondiale, de logiciels intelligents et d’experts à votre service pour les flux de production d’aujourd’hui comme ceux de demain. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.limelight.com et suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.