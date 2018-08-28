Grupo Positivo改由Rimini Street為其甲骨文應用程式提供支援服務

拉斯維加斯和聖保羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，巴西教育、技術、印刷和出版控股公司Grupo Positivo已改由Rimini Street為其教育部門的Oracle E-Business Suite (EBS)提供支援服務。透過改由Rimini Street提供支援服務，Grupo Positivo估計公司將能夠將其總維護成本降低70%，並且現在自該公司改由Rimini Street提供支援之日起，能夠使其當前穩定的甲骨文應用程式實現使用期限最大化，至少再執行15年。隨著新的節省資金的獲得，Positivo計畫改善其IT環境，包括在整個企業內投資於人工智慧(AI)和臉部辨識系統。

Grupo Positivo由一群教授創立於1972年，以致力於樹立卓越教育標準為宗旨。Positivo品牌不僅為巴西的整體發展做出了貢獻，而且透過其教育技術解決方案在逾40個國家展開營運。該組織開設傳統和網路課程，為4萬多名本科生、研究生和繼續教育學生提供服務。Positivo遍佈整個巴西的教育系統為超過100萬名學生提供幫助。

利用節省的資金投入於數位化轉型

除獲得大幅改善的支援模式之外，Positivo還能夠釋放內部資源，專注於更具策略性的計畫，以及釋放大量資金，以協助提升競爭優勢。透過這一新的資金節省和內部員工釋放的實現，Positivo計畫升級其IT環境，投資於人工智慧和臉部辨識系統，這些系統可用於測量課堂上約5.5萬名學生的參與情況和關注度，並使父母能夠追蹤子女的教育發展情況。另一項已計畫的創新措施是利用自助終端機器人和商業智慧，在父母到達學校前幾分鐘向學生傳送提醒，告知他們到出口大門處的確切時間。

Grupo Positivo資訊長Elizimar Polizelo表示：「改由Rimini Street提供支援經過了認真的規劃，並且在很短時間內就得以完成，我們對自公司更換供應商支援服務之後所獲得的合作關係和支援感到十分滿意。我們透過教育、技術和知識建構更美好的世界，需要鞏固與高度專業化企業的合作關係，以實現我們的商業目標。Rimini Street所提供的優質服務使得我們能夠靈活地改善Grupo Positivo的整體IT環境——我們現在能夠將時間用於分析新技術的採用，因為利用技術進步是我們重要的差異化競爭優勢。」

與所有的Rimini Street客戶一樣，Grupo Positivo也分配到一名資深首席支援工程師(PSE)，他們平均擁有15年的從業經驗。Positivo還獲得Rimini Street業界領先的服務層級協定(SLA)，保證對一級優先(Priority 1)重大問題的回應時間不超過15分鐘，並且可獲得本地工程師全年無休解決任何支援問題的服務。Positivo還可利用Rimini Street的客製化支援服務，這是軟體供應商以前所無法提供的。此外，Rimini Street還提供複雜的稅務、法律和監管更新，而不會額外收費。

Rimini Street拉丁美洲總經理Edenize Maron表示：「處於新技術和市場趨勢前線的資訊長和IT主管在更快、更自信地推動創新方面擁有了更大的能力。透過顛覆傳統的軟體支援模式，Rimini Street使得組織能夠節省大量的成本，當這些成本投資與創新計畫時，可為組織帶來可觀的投資報酬率(ROI)，就像Grupo Positivo這樣。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球領先的企業軟體產品和服務提供者，也是甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商。自2005年以來，該公司以屢獲殊榮的創新服務方案重新定義了企業軟體支援服務，該方案使IBM、微軟、甲骨文、Salesforce、SAP和其他軟體經銷商的授權持有企業可以節省高達90%的維護總成本。客戶至少可在15年內繼續使用其現有軟體版本，無需進行任何升級。各行各業超過1,620家全球性組織、財星雜誌500大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的協力廠商支援供應商。如需詳情，請造訪https://www.riministreet.com，通過@riministreet在Twitter上關注我們，並透過Facebook和LinkedIn掌握我們的最新動態。(C-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層當前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，公司未來繼續被納入羅素2000指數，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；不利的訴訟進展或政府調查；與公司訴訟有關的甲骨文退還資金的最終金額和時間；以有利條件籌集額外股權或進行債務融資的能力；新發行13.00% A輪優先股的條款和影響力；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；最近推出的產品和服務的成功，包括 Rimini Street Mobility、Rimini Street Analytics、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性，包括其普通股和優先股；以及Rimini Street於2018年8月9日呈報的10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容（這些內容對出現在2018年3月15日呈報的Form 10-K年報中的「風險因素」所揭露的內容進行了修訂和重申，Rimini Street的Form 10-Q季報、Form 8-K現況報告會不時地對這些內容進行更新），以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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