Grupo Positivo改由Rimini Street为其甲骨文应用提供支持服务

拉斯维加斯和圣保罗--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，巴西教育、技术、印刷和出版控股公司Grupo Positivo已改由Rimini Street为其教育部门的Oracle E-Business Suite (EBS)提供支持服务。通过改由Rimini Street提供支持服务，Grupo Positivo估计公司将能够将其总维护成本降低70%，并且现在自该公司改由Rimini Street提供支持之日起，能够使其当前稳定的甲骨文应用实现使用期限最大化，至少再运行15年。随着新的节省资金的获得，Positivo计划改善其IT环境，包括在整个企业内投资于人工智能(AI)和人脸识别系统。

Grupo Positivo由一群教授创立于1972年，以致力于树立卓越教育标准为宗旨。Positivo品牌不仅为巴西的整体发展做出了贡献，而且通过其教育技术解决方案在逾40个国家开展运营。该组织开设传统和网络课程，为4万多名本科生、研究生和继续教育学生提供服务。Positivo遍布整个巴西的教育系统为超过100万名学生提供帮助。

利用节省的资金投入于数字化转型

除获得大幅改善的支持模式之外，Positivo还能够释放内部资源，专注于更具战略性的项目，以及释放大量资金，以助力提升竞争优势。通过这一新的资金节省和内部员工释放的实现，Positivo计划升级其IT环境，投资于人工智能和人脸识别系统，这些系统可用于测评课堂上约5.5万名学生的参与情况和关注度，并使父母能够跟踪子女的教育发展情况。另一项已计划的创新举措是利用自助终端机器人和商业智能，在父母到达学校前几分钟向学生发送提醒，告知他们到出口大门处的确切时间。

Grupo Positivo首席信息官Elizimar Polizelo表示：“改由Rimini Street提供支持经过了认真的规划，并且在很短时间内就得以完成，我们对自公司更换供应商支持服务之后所获得的合作关系和支持感到十分满意。我们通过教育、技术和知识构建更美好的世界，需要巩固与高度专业化企业的合作关系，以实现我们的商业目标。Rimini Street所提供的优质服务使得我们能够灵活地改善Grupo Positivo的整体IT环境——我们现在能够将时间用于分析新技术的采用，因为利用技术进步是我们重要的差异化竞争优势。”

与所有的Rimini Street客户一样，Grupo Positivo也分配到一名资深首席支持工程师(PSE)，他们平均拥有15年的从业经验。Positivo还获得Rimini Street业界领先的服务水平协议(SLA)，保证对一级优先(Priority 1)重大问题的响应时间不超过15分钟，并且可获得本地工程师全年无休解决任何支持问题的服务。Positivo还可利用Rimini Street的定制支持服务，这是软件供应商以前所无法提供的。此外，Rimini Street还提供复杂的税务、法律和监管更新，而不会额外收费。

Rimini Street拉美总经理Edenize Maron表示：“处于新技术和市场趋势前沿的首席信息官和IT领袖在更快、更自信地推动创新方面拥有了更大的能力。通过颠覆传统的软件支持模式，Rimini Street使得组织能够节省大量的成本，当这些成本投资于创新项目时，可为组织带来可观的投资回报率(ROI)，就像Grupo Positivo这样。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商，也是甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商。自2005年以来，该公司以屡获殊荣的创新服务方案重新定义了企业软件支持服务，该方案使IBM、微软、甲骨文、Salesforce、SAP和其他软件经销商的授权许可持有企业可以节省高达90%的维护总成本。客户至少可在15年内继续使用其现有软件版本，无需进行任何升级。各行各业超过1,620家全球性组织、财富500强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的第三方支持提供商。垂询详情，请访问https://www.riministreet.com，通过@riministreet在Twitter上关注我们，并通过Facebook和LinkedIn关注我们。(C-RMNI)

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些声明并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些陈述基于不同的假设以及管理层当前的预期，并非是对实际业绩的预测，也不是历史事实。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，公司未来继续被纳入罗素2000指数， Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；不利的诉讼进展或政府调查；与公司诉讼有关的甲骨文退还资金的最终金额和时间；以有利条件筹集额外股权或进行债务融资的能力；新发行13.00% A轮优先股的条款和影响力；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；最近推出的产品和服务的成功，包括 Rimini Street Mobility、Rimini Street Analytics、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性，包括其普通股和优先股；以及Rimini Street于2018年8月9日呈报的10-Q季报所列标题“风险因素”项下所讨论的内容（这些内容对出现在2018年3月15日呈报的Form 10-K年报中的“风险因素”所披露的内容进行了修订和重申，Rimini Street的Form 10-Q季度报告、Form 8-K现况报告会不时地对这些内容进行更新），以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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