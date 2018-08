TOKYO & LOS GATOS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NEC Corporation (NEC; TOKYO:6701) heeft vandaag een investering aangekondigd in Tascent, Inc., een in de VS gevestigd biometrisch systeembedrijf, met als doel de wereldwijde uitbreiding van zijn veiligheidsactiviteiten te versnellen. Het bedrag van de investering wordt niet vermeld.

De laatste tijd neemt de vraag naar multimodale biometrische identificatie om de veiligheid verder te vergroten snel toe. Binnen dit klimaat wordt verwacht dat de markt voor irisidentificatie snel zal groeien. NEC ontwikkelt al meer dan 40 jaar biometrische identificatietechnologieën en systemen die gebruik maken van NEC’s Bio-Idiom biometrie zijn geintroduceerd via meer dan 700 systemen in 70 landen en regio’s over de hele wereld. Bovendien werd de irisherkenning van NEC eerder dit jaar uitgeroepen tot ’s werelds meest nauwkeurige door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology, dat onlangs ook de gezichtsherkenning en vingerafdrukherkenningstechnologieën van NEC als meest nauwkeurig heeft bestempeld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.