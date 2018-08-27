NEC投資美國虹膜生物辨識系統公司Tascent

東京和加州洛斯加托斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--NEC Corporation (NEC; TOKYO:6701)今天宣布投資總部位於美國的生物辨識系統公司Tascent, Inc.，目的是加速其安全業務的全球擴張。投資金額未予揭露。

最近透過多模態生物辨識以進一步加強安全性的需求正在迅速增長。在這種背景下，虹膜辨識市場可望實現顯著成長。NEC開發生物辨識技術已有40多年，使用NEC Bio-Idiom生物辨識技術的系統已被全球70個國家和地區的700多套系統所採用。不但如此，今年稍早，NEC的虹膜辨識被美國國家標準與技術研究院評為世界最準確的虹膜辨識技術，該研究院最近還將NEC的臉部辨識和指紋辨識技術評為這兩個領域最準確的辨識技術。

Tascent成立於2015年，提供多模態生物辨識系統，尤其是虹膜模態。該公司的技術包括能夠高速遠端擷取準確、高品質虹膜影像的光學控制技術，以及順利引導使用者擷取準確生物資訊的使用者介面(UI)技術。嵌入了Tascent技術的安全系統被全球機場、政府機構和企業廣泛使用。

這項投資和合作將使兩家公司利用Tascent的光學控制和UI技術以及NEC先進的生物辨識引擎，共同提升虹膜辨識能力，為公共安全市場建立下一代虹膜認證產品。

NEC Corporation執行副總裁Masakazu Yamashina表示：「在NEC的『2020年中期管理計畫』中，公司將其安全業務定位為全球成長引擎，並專注於此業務的發展。展望未來，NEC將致力於擴大其社群解決方案業務，並透過合作和併購獲得新客戶、交付資源、核心技術和商業模式，同時開發自己的核心技術和解決方案，從而進一步提升獲利能力。」

Tascent, Inc.創辦人兼共同執行長Alastair Partington表示：「Tascent很高興與NEC合作開發世界一流的身分識別解決方案，並加速多模態生物辨識技術在政府和商業應用中的使用。NEC和Tascent技術的獨特組合具有因應當今身分挑戰的巨大潛力，讓世界各地人們的生活更輕鬆、更安全。」

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