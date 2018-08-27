NEC投资美国虹膜生物识别系统公司Tascent

东京和加州洛斯加托斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--NEC Corporation (NEC; TOKYO:6701)今天宣布投资总部位于美国的生物识别系统公司Tascent, Inc.，目的是加速其安全业务的全球扩张。投资金额未予披露。

最近通过多模态生物识别以进一步加强安全性的需求正在迅速增长。在这种背景下，虹膜识别市场有望实现显著增长。NEC开发生物识别技术已有40多年，使用NEC Bio-Idiom生物识别技术的系统已被全球70个国家和地区的700多个系统所采用。不但如此，今年早些时候，NEC的虹膜识别被美国国家标准与技术研究院评为世界最准确的虹膜识别技术，该研究院最近还将NEC的人脸识别和指纹识别技术评为这两个领域最准确的识别技术。

Tascent成立于2015年，提供多模态生物识别系统，尤其是虹膜模态。该公司的技术包括能够高速远程地捕获准确、高质量虹膜图像的光学控制技术，以及顺利引导用户捕获准确生物信息的用户界面(UI)技术。嵌入了Tascent技术的安全系统被全球机场、政府机构和企业广泛使用。

这项投资和合作将使两家公司利用Tascent的光学控制和UI技术以及NEC先进的生物识别引擎，共同提升虹膜识别能力，为公共安全市场创建下一代虹膜认证产品。

NEC Corporation执行副总裁Masakazu Yamashina表示：“ 在NEC的‘2020年中期管理计划’中，公司将其安全业务定位为全球增长引擎，并专注于此业务的发展。展望未来，NEC将致力于扩大其社交解决方案业务，并通过合作和并购获得新客户、交付资源、核心技术和业务模式，同时开发自己的核心技术和解决方案，从而进一步提升盈利能力。”

Tascent, Inc.创始人兼联合首席执行官Alastair Partington表示：“ Tascent很高兴与NEC合作开发世界一流的身份识别解决方案，并加速多模态生物识别技术在政府和商业应用中的使用。NEC和Tascent技术的独特组合具有应对当今身份挑战的巨大潜力，让世界各地人们的生活更轻松、更安全。”

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