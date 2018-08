NEC investiert in Tascent, ein in den USA ansässiges Unternehmen für Iris-Biometriesysteme

TOKIO, Japan und LOS GATOS, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--NEC Corporation (NEC; TOKIO:6701) hat heute eine Beteiligung an Tascent, Inc., einem in den USA ansässigem Unternehmen für biometrische Systeme, bekannt gegeben, mit dem Ziel, die weltweite Expansion seines Geschäfts im Sektor Sicherheit zu beschleunigen. Der Betrag der Investition wurde nicht bekannt gegeben.

In letzter Zeit wächst die Nachfrage nach multimodaler biometrischer Identifikation, um die Sicherheit noch weiter zu stärken. In diesem Umfeld wird der Markt für Irisidentifikation voraussichtlich deutlich wachsen. NEC entwickelt seit mehr als 40 Jahren Technologien zur biometrischen Identifikation, und Systeme, welche die Bio-Idiom-Biometrie von NEC nutzen, wurden in mehr als 700 Systemen in 70 Ländern und Regionen der Welt eingeführt. Überdies wurde Anfang dieses Jahres die Iriserkennung von NEC vom US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) als die genaueste der Welt genannt. Weiterhin bezeichnete NIST kürzlich auch die Gesichtserkennungs- und Fingerabdruckerkennungstechnologien von NEC als die genauesten.

Tascent wurde 2015 gegründet und bietet multimodale biometrische Identifikationssysteme mit besonderem Schwerpunkt auf der Modalität Iris. Die Technologien des Unternehmens umfassen eine optische Steuerungstechnologie, um aus der Ferne ein präzises, qualitativ hochwertiges Irisbild mit hoher Geschwindigkeit zu erfassen, sowie eine Benutzeroberflächen-Technologie, die den Benutzer bei der Erfassung genauer biometrischer Informationen reibungslos unterstützt. Tascents Technologien sind in Sicherheitssysteme eingebettet, die weltweit auf Flughäfen, in Regierungsbehörden und in Unternehmen häufig benutzt werden.

Anhand dieser Investition und Partnerschaft können die beiden Unternehmen gemeinsam die Leistungsfähigkeit einer Iriserkennung verbessern, indem sie die optischen Steuerungs- und Benutzeroberflächen-Technologien von Tascent sowie die hochentwickelten Biometrie-Engines von NEC nutzen und ein Angebot für die Iris-Authentifizierung der nächsten Generation für den Sektor Öffentliche Sicherheit schaffen.

„ Im ‚Mid-term Management Plan 2020 (Mittelfristiger Managementplan 2020)‘ von NEC positioniert das Unternehmen sein Geschäft im Sektor Sicherheit als Motor für globales Wachstum und konzentriert sich auf die Entwicklung dieses Geschäfts“, sagte Masakazu Yamashina, Executive Vice President der NEC Corporation. „ In der Zukunft will NEC sein Geschäft im Sektor Soziale Lösungen ausbauen und die Profitabilität durch die Gewinnung neuer Kunden, Lieferressourcen, Kerntechnologien und Geschäftsmodelle mit Hilfe von Kollaborationen sowie Fusionen und Übernahmen weiter steigern und dabei gleichzeitig seine eigenen Kerntechnologien und -lösungen entwickeln.“

„ Tascent freut sich, mit NEC eine Partnerschaft einzugehen, um erstklassige Identitätslösungen zu entwickeln und die Einführung multimodaler Biometrie in staatlichen und kommerziellen Anwendungen zu beschleunigen. Die einzigartige Kombination aus NEC- und Tascent-Technologien bietet ein großes Potenzial, um die heutigen Identitätsherausforderungen zu bewältigen und das Leben für Menschen auf der ganzen Welt einfacher und sicherer zu machen“, sagte Alastair Partington, Gründer und Co-CEO von Tascent, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.