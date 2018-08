NEC investit dans Tascent, une société basée aux États-Unis spécialisée dans les systèmes de biométrie de l’iris

TOKYO & LOS GATOS, Californie--(BUSINESS WIRE)--NEC Corporation (NEC ; TOKYO : 6701) a annoncé aujourd'hui un investissement dans Tascent, Inc., une société basée aux États-Unis, spécialisée dans les systèmes biométriques, dans le but d'accélérer l'expansion mondiale de son activité de sécurité. Le montant de l'investissement n'a pas été divulgué.

Récemment, la demande qui existe pour une identification biométrique multimodale visant à améliorer la sécurité a enregistré une forte croissance. Dans cet environnement, le marché de l'identification de l'iris promet d'afficher une croissance significative. NEC développe des technologies d'innovation biométriques depuis plus de 40 ans, et les systèmes utilisant la biométrie Bio-Idiom de NEC ont été intégrés à plus de 700 systèmes dans 70 pays et régions du monde. En outre, en début d'année, la reconnaissance de l'iris de NEC a été nommée la plus précise au monde par le U.S. National Institute of Standards and Technology, qui a également nommé récemment les technologies de reconnaissance du visage et de reconnaissance des empreintes digitales de NEC comme étant les plus précises.

Tascent, une société établie en 2015, fournit des systèmes d'identification biométrique multimodaux spécialement axés sur la modalité de l'iris. Les technologies de la société comprennent une technologie de contrôle optique permettant de saisir à distance et à grande vitesse une image précise et de haute qualité de l'iris, et une technologie d'interface utilisateur (IU) qui guide les utilisateurs sans problèmes pour les aider à saisir des informations biométriques précises. Les technologies de Tascent sont intégrées aux systèmes de sécurité largement utilisés dans les aéroports, les agences gouvernementales et les entreprises du monde entier.

Cet investissement et ce partenariat permettront aux deux sociétés d'optimiser ensemble la capacité de reconnaissance de l'iris en utilisant les technologies de contrôle optique et IU de Tascent et les moteurs biométriques avancés de NEC, et de créer une prochaine génération de produits d'authentification de l'iris pour le marché de la sécurité publique.

« Dans le Plan de gestion à moyen terme 2020 de NEC, la société positionne son activité de sécurité en tant que moteur de croissance mondiale et focalise sur le développement de cette activité », a déclaré Masakazu Yamashina, vice-président exécutif de NEC Corporation. « À l'avenir, NEC compte développer son activité de solutions sociales et améliorer encore plus la rentabilité en acquérant de nouveaux clients, ressources de distribution, modèles d'affaires et technologies de base via des collaborations et des F&A, tout en développant ses propres solutions et technologies de base. »

« Tascent se réjouit de s'associer à NEC pour développer des solutions d'identité de calibre mondial et accélérer l'adoption de biométrie multimodale dans les applications gouvernementales et commerciales. La combinaison unique de technologies NEC et Tascent présente le fort potentiel de répondre aux défis de l'identité actuels, facilitant et sécurisant ainsi la vie des gens du monde entier », a ajouté Alastair Partington, fondateur et co-PDG de Tascent, Inc.

