NEC investe na Tascent, uma empresa de sistema biométrico de identificação da íris, sediada nos EUA

TÓQUIO & LOS GATOS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--A NEC Corporation (NEC; TOKYO:6701) anunciou hoje um investimento na Tascent, Inc., uma empresa de sistema biométrico sediada nos EUA, com o objetivo de acelerar a expansão global dos seus negócios de segurança. O valor do investimento não foi divulgado.

Recentemente, a demanda por identificação biométrica multimodal para reforçar a segurança está em rápido crescimento. Nesse ambiente, o mercado de identificação da íris deve experimentar um crescimento significativo. A NEC vem desenvolvendo tecnologias de identificação biométrica há mais de 40 anos, e os sistemas que usam a biometria Bio-Idiom da NEC têm sido introduzidos através de mais de 700 sistemas em 70 países e regiões de todo o mundo. Além disso, no início deste ano, o reconhecimento da íris por parte da NEC foi indicado como o mais preciso do mundo pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (U.S. National Institute of Standards and Technology), que também indicou recentemente as tecnologias de reconhecimento facial e digital da NEC como as mais precisas.

Criada em 2015, a Tascent oferece sistemas de identificação biométrica multimodal, com ênfase específica na modalidade da íris. Entre as tecnologias da empresa estão a tecnologia de controle óptico para capturar remotamente uma imagem precisa, de alta qualidade da íris, em alta velocidade, e uma tecnologia de interface de usuário que guia os usuários tranquilamente para capturar informações biométricas precisas. As tecnologias da Tascent estão amplamente integradas aos sistemas de segurança em aeroportos, agências de governo e empresas de todo o mundo.

Este investimento e esta parceria permitirão que as duas empresas conjuntamente ampliem a capacidade de reconhecimento da íris, usando o controle óptico e as tecnologias de interface de usuário da Tascend e os motores biométricos avançados da NEC, e criarão uma oferta de autenticação da íris de próxima geração para o mercado de segurança pública.

“ No ‘Plano de gestão de médio prazo para 2020’ da NEC, a empresa posiciona seus negócios de segurança como um motor para o crescimento global e concentra-se no desenvolvimento desses negócios”, disse Masakazu Yamashina, vice-presidente executivo da NEC Corporation. “ Indo à frente, a NEC visa expandir seus negócios de solução social e incentivar a lucratividade, adquirindo novos clientes, recursos de execução, tecnologias básicas e modelos de negócios através de colaborações e fusões e aquisições, ao mesmo tempo em que desenvolve suas próprias tecnologias e soluções.”

“ A Tascent está entusiasmada com a parceira com a NEC para desenvolver soluções de identidade de categoria internacional e acelerar a adoção de biometria multimodal em aplicações governamentais e comerciais. A combinação exclusiva das tecnologias da NEC e da Tascent tem um ótimo potencial para abordar os desafios de identidade atuais, tornando a vida mais fácil e mais segura para as pessoas em todo o mundo”, disse Alastair Partington, fundador e codiretor executivo da Tascent, Inc.

