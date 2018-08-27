生脈公司取得臨床階段孤兒藥的全球授權

加利福尼亞州帕洛阿圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--生脈新藥公司 (LifeMax Laboratories, Inc.) 是一家專注於治療很少或没有治療選擇的疾病的私营公司，今天宣布了獨家取得諾華製藥股份公司 (Novartis Pharma AG) BPR277從開發、製造到銷售的全球授權。BPR277為治療Netherton綜合癥，已完成臨床二期，初歩證明在人體的藥效。

Netherton綜合癥是一種體染色體隱性單基因疾病，由SPINK5基因突變所引起，這個突變基因編碼了丝氨酸酶抑制劑，造成了對皮膚、頭髮和免疫系统有影響的症狀。Netherton綜合癥的新生兒可能造成不正常發育，甚至有生命危險。目前市面上還没有FDA批准的產品，治療僅限於使用症狀舒解的藥，這些藥的藥效未經證實，甚至有很大的副作用。Netherton综合癥是一種罕見的疾病，估計每一百萬人有1-9人患此病。

生脈公司的共同創始人兼執行長許中強表示，"我們非常高興與諾華簽訂這項授權協議，並將致力於繼續發展BPR277，這個藥完全符合我們公司針對很少或没有治療選擇的疾病的發展策略。這次和諾華公司的合作印證了我們的藥物開發的能力和專業的技能。我們期待將這種急需的治療藥物带给Netherton綜合癥患者，也有可能用來治療其他有皮膚保護功能不全的疾病患者”。許中強博士在藥界多年，之前創立Impax Laboratories，該公司後來股票上市，公開交易市值達數十億美元。

根據授權協議條款，諾華將收到前期授權金，未來會依據發展階段及主管機關核准上市收取授權金，以及銷售淨額的權利金。

關於生脈新藥公司

生脈新藥公司 (LifeMax Laboratories, In., www.lifemaxlabs.com) 是生脈國際藥業公司 (LifeMax Healthcare International Corporation, www.lifemaxhealthcare.com) 100% 持有之子公司，是一家臨床階段的新藥研發公司，專注於治療很少或没有治療選擇的疾病。生脈公司運用其在藥物開發及商品化的豐富經驗，發展成一個均衡產品组合，以解决重要的醫療需求。生脈公司最近剛對外成功募資2,500萬美元。