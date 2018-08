Contact-Center-Migration zu Avaya verbessert Effizienz und Leistungsfähigkeit des australischen Verteidigungsministeriums

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Avaya Holdings Corp. (NYSE:AVYA) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen vom Australischen Verteidigungsministerium als Technologie- und Dienstleistungsanbieter ausgewählt wurde.

Der Fünf-Jahres-Vertrag sieht vor, dass das Verteidigungsministerium seine 14 Contact Center – mit mehr als 650 Mitarbeitern und über 40 Geschäftsbereichen – ausschließlich auf die Omnichannel-Plattform von Avaya migriert und konsolidiert.

Die neue Lösung ermöglicht die vollständige Vereinheitlichung aller Kommunikationskanäle und zugehörigen Anwendungen der Contact Center des Verteidigungsministeriums. Diese Omnichannel-Umgebung wird es dem Verteidigungsministerium ermöglichen, seine Automatisierungs- und Analysefähigkeiten zu erweitern und somit eine effizientere und persönlichere Erfahrung für die Personen zu schaffen, die mit einem der Contact Center interagieren.

Mit Abschluss des Projektes haben die Contact-Center-Mitarbeiter in jedem operativen Bereich des Verteidigungsministeriums Einblick in kombinierte Datensätze, wodurch personalisierte Interaktionen von einfachen Desktop-Support Tickets bis hin zu komplexeren, auf Geschäftsbereiche bezogene Themen des Verteidigungsministeriums ermöglicht werden.

Darüber hinaus werden die Mitarbeiter in der Lage sein, Anfragen mit dem Erstkontakt zu lösen, was eine wesentliche Verbesserung der derzeitigen Fähigkeiten des Verteidigungsministeriums darstellt. Durch die Einbindung von Contact Centern in das Avaya-Lösungskonzept bietet Avaya die Grundlage für Omnichannel-Interaktionen, die eine individuelle Beantwortung von Mitarbeiter-Anfragen möglich machen.

Avaya verbessert auch die Erreichbarkeit für alle Mitarbeiter, die mit den Contact Centern zusammenarbeiten. Zum Beispiel wird durch die neue Funktion für Anrufer mit Hörbehinderungen ein individueller Service geboten und damit das Kundenerlebnis verbessert.

Ein Sprecher von Avaya sagte zu dieser Ankündigung: „Die Migration zu einer zentralisierten Umgebung für jedes seiner Contact Center bietet dem Verteidigungsministerium die Möglichkeit, näher als je zuvor an seine ‚Kunden‘ heranzukommen – beispielsweise Mitarbeiter aus den verschiedenen Abteilungen oder externe Parteien. Sobald der Übergang abgeschlossen ist, wird das Verteidigungsministerium in der Lage sein, Automatisierung und Analytik zu kombinieren, um allen Stakeholdern personalisierte Erfahrungen zu bieten.“

