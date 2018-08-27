Classting與臺灣三大出版社之一南一書局簽署合作備忘錄

臺灣臺北及韓國首爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--教育社群平臺Classting與臺灣第三大出版社南一書局締結合作夥伴關係。兩家公司將透過在臺灣K-12學校的教育內容和師資培訓方面的合作，擴大雙方的用戶基礎。

南一書局是臺灣一家擁有60年歷史的大型出版公司，以出版教科書和參考書而聞名。憑藉這項合作夥伴關係，Classting將加強其全球競爭力，在學校推廣方面展開合作，以吸引新用戶。它還將擴大在臺灣教育市場的用戶基礎，加快在新加坡、臺灣、越南及香港擴張其亞洲業務。

南一書局總經理蘇偉銓表示：「Classting是最適合臺灣教育環境的教育社群平臺。我們希望與Classting合作，為更多學生提供更多高品質的數位教科書和電子學習內容。」

Classting創始人Hyun-gu Cho表示：「Classting正在作出各種努力以解決亞洲的教育問題，並擴大全球合作夥伴關係，以提供更多創新的教育技術服務。Classting將努力成為全球化教育社群平臺，創造一個讓世界各地的學生均可享受學習樂趣的環境。」

同時，今年稍早，Classting憑藉對臺灣數位化教育環境及行動學習的貢獻而榮獲臺灣教育部頒發的部長獎。Classting在美國、日本和中國（上海）設有子公司，為全球25個國家提供12種語言的服務，在1萬5400所學校和教育機構擁有超過430萬名會員。

關於Classting

Classting是一個K-12教育社群平臺，為教師、學生和家長的課堂交流和教學管理提供支援。超過半數的韓國教師（約18萬名）和1萬4400所學校和教育機構的逾430萬名成員已加入Classting。它還被日本、臺灣、越南及新加坡等擁有相同需求的亞洲國家和地區的教師爭相使用。Classting根據學生的多元化教育活動提供個人化學習，旨在透過技術改善教育環境。

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