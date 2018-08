Le Vista Group signe une extension de contrat pluriannuelle avec le super-circuit mondial Cineworld

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Vista Group International (« Vista Group, » NZX & ASX : VGL) a signé un accord renouvelé et étendu avec Cineworld Group plc (« Cineworld »), qui, suite à son acquisition de la société américaine Regal Entertainment Group (« Regal ») pour 2,4 milliards GBP en mars 2018, est devenu la deuxième plus importante chaîne de projection en salle du monde.

Le nouvel accord continue la relation dans les territoires existants de Cineworld où Vista opère et détient une licence : Royaume-Uni, Irlande et États-Unis. La durée de l'accord est prolongée de 5 ans.

L'accord inclut désormais une plus large gamme de produits Vista Entertainment Solutions (« Vista Cinema »), ainsi que les solutions fournies par les entreprises du Vista Group (Movio, Numero et movieXchange Showtimes), étendant considérablement le portefeuille de produits complémentaires du Vista Group dans le super-circuit Cineworld.

Kimbal Riley, directeur général du Vista Group, est naturellement ravi de la continuation de la relation de longue date avec le Cineworld Group. « Le Vista Group possède une suite unique et incontournable de produits pour les super-circuits mondiaux et nous sommes ravis que Cineworld ait renouvelé et prolongé notre relation pour inclure des produits Vista nouveaux et passionnants. Ceci témoigne de notre produit, de nos employés et de la relation de confiance que nous avons nouée avec Cineworld sur une longue période ; telles sont les bases de ce nouveau contrat », a commenté M. Riley.

« Cineworld est un innovateur mondial renommé dans le secteur de la projection et le Vista Group et Cineworld continueront de collaborer sur un certain nombre d'initiatives pour appuyer et optimiser cette innovation. »

Israel Greidinger, directeur général adjoint de Cineworld, a déclaré : « Nous entretenons une relation de longue date avec le Vista Group ; leurs produits et notre engagement collaboratif ont généré une innovation exceptionnelle et un excellent support pour notre entreprise mondiale. Ce nouvel accord nous permettra de renforcer encore cette relation à l'avenir. »

À propos du Vista Group :

Vista Group International (« Vista Group ») est une société ouverte fondée en Nouvelle Zélande au milieu des années 1990 qui a été cotée sur les marchés boursiers néo-zélandais et australien (NZX & ASX : VGL) en 2014. Le groupe fournit des logiciels et des solutions technologiques supplémentaires à l’ensemble de l’industrie cinématographique mondiale. Le logiciel de gestion de cinémas est fourni par la société fondatrice Vista Entertainment Solutions (« Vista Cinema »), l’activité principale du groupe. Movio (un leader en analyse de données sur les spectateurs), Veezi (un logiciel SaaS basé dans le cloud pour le marché du cinéma indépendant), movieXchange (connectant l’industrie cinématographique pour simplifier la distribution de films publicitaires et la vente de billets de cinéma), Maccs (logiciel de distribution de films), Numero (logiciel de reporting des résultats du box-office pour les distributeurs de films et les cinémas), Cinema Intelligence (solutions de veille commerciale), Powster (plateforme de studio créatif et de marketing pour les studios de cinéma), et Flicks (portail incontournable offrant aux cinéphiles des informations sur les films) fournissent une gamme innovante de produits complémentaires pour les autres secteurs de l’industrie cinématographique, de la production à la distribution en passant par la projection en salle et l’expérience du spectateur.

Le Vista Group compte des bureaux en Nouvelle-Zélande (siège social à Auckland), à Sydney, au Cap, à Londres, aux Pays-Bas, en Roumanie, à Shanghai, à Pékin, à Los Angeles et à Mexico.

Site Internet : www.vistagroup.co

LinkedIn: www.linkedin.com/company/vista-group-limited

Source : Vista Group International Ltd, Auckland, NZ

À propos du Cineworld Group :

Le Cineworld Group plc a été fondé en 1995 et est aujourd'hui l'un des groupes de cinémas les plus importants d'Europe. Une société privée à l'origine, elle s'est réenregistrée en tant que société ouverte en mai 2006 et a été coté à la bourse de Londres en mai 2007. Le Cineworld Group plc est actuellement la seule entreprise de cinéma cotée au Royaume-Uni.

Cineworld est une chaîne de cinémas internationale qui exerce ses activités dans dix territoires différents avec 792 sites et 9 542 écrans*.

*Au 30 juin 2018.

Site Internet : www.cineworldplc.com

