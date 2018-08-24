Celeritive Technologies與ORDERFOX.com締結策略合作關係，將為新用戶提供免費使用VoluMill Nexion Essentials™ 12個月的授權

加州莫爾派克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--VoluMill™和VoluTurn™開發企業Celeritive Technologies, Inc. (Celeritive)宣布已與總部位於列支敦士登公國儒格爾的ORDERFOX.com締結策略合作關係。ORDERFOX.com是為CNC行業內尋找合適生產合作夥伴的企業的免費全球性資源平臺，涵蓋提供技術資訊的知識和趨勢(Knowledge and Trends)、免費的全球機械交易所(Global Machinery Exchange)等功能。

ORDERFOX.com America總裁Brian J. Smith表示：「當我們分析產業現狀以及我們認為未來它將何去何從時，不論地理位置如何，我們都認為擁有合適的合作夥伴能夠帶來額外的好處。利用諸如Celeritive所提供的合適工具，最終將為我們的會員提供競爭性優勢。」

VoluMill的獲專利技術可生成刀具軌跡，進而產生一致的材料去除率。其平穩、連貫的運動可在任何組件形狀下建立並保持理想的銑削條件。減少對主軸和切削刀具的作用力有助於機加工五金件被安全地用於其完整功能。

憑藉這項合作關係，全新訂購版VoluMill – VoluMill NEXION Essentials™將提供給ORDERFOX.com的新用戶免費使用12個月。請造訪www.volumill.com/ORDERFOX-Promotion，優惠碼為VOLUMILL02。

Celeritive Technologies銷售與行銷副總裁Greg Saisselin表示：「Celeritive很快就做出了與ORDERFOX.com攜手合作的決定。它能夠為積極尋求加工車間服務的大客戶或意欲進軍更廣泛全球市場的加工車間帶來價值和利益，這一點是顯而易見的。」

關於ORDERFOX.com

總部位於列支敦士登公國儒格爾的ORDERFOX AG推出了ORDERFOX.com，為工業領域的企業提供唯一免費的全球性平臺，以積極管理數位化變革，從而因應數位化和工業4.0所帶來的挑戰。

ORDERFOX.com堪稱CNC行業的網路，它利用智慧過濾功能快速、高效率地媒合CNC製造商、買家及其所支持的行業，並因此大幅降低交易成本和縮短上市時間。

關於Celeritive Technologies, Inc.

VoluMill™和VoluTurn™的開發企業Celeritive Technologies, Inc.是製造業領域全球領先的平臺獨立、以科學為基礎的刀具軌跡的創新企業。

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