Celeritive Technologies与ORDERFOX.com缔结战略合作关系，将为新用户提供免费使用VoluMill Nexion Essentials™ 12个月的许可

加州穆尔帕克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--VoluMill™和VoluTurn™开发企业Celeritive Technologies, Inc. (Celeritive)宣布已与总部位于列支敦士登公国儒格尔的ORDERFOX.com缔结战略合作关系。ORDERFOX.com是面向计算机数控(CNC)行业内寻找合适生产合作伙伴的企业的免费全球性资源平台，涵盖提供技术信息的知识和趋势(Knowledge and Trends)、免费的全球机械交易所(Global Machinery Exchange)等功能。

ORDERFOX.com America总裁Brian J. Smith表示：“当我们分析行业现状以及我们认为未来它将何去何从时，不论地理位置如何，我们都认为拥有合适的合作伙伴能够带来额外的好处。利用诸如Celeritive所提供的合适工具，最终将为我们的会员提供竞争性优势。”

VoluMill的获专利技术可生成刀具轨迹，进而产生一致的材料去除率。其平稳、连贯的运动可在任何部件形状下建立并保持理想的铣削条件。减少对主轴和切削刀具的作用力有助于机加工五金件被安全地用于其完整功能。

借助这一合作关系，全新订购版VoluMill – VoluMill NEXION Essentials™将提供给ORDERFOX.com的新用户免费使用12个月。请访问www.volumill.com/ORDERFOX-Promotion，推广码为VOLUMILL02。

Celeritive Technologies销售与营销副总裁Greg Saisselin表示：“Celeritive很快就做出了与ORDERFOX.com携手合作的决定。它能够为积极寻求加工车间服务的大客户或意欲进军更广泛的全球市场的加工车间带来价值和利益，这一点是显而易见的。”

关于ORDERFOX.com

总部位于列支敦士登公国儒格尔的ORDERFOX AG推出了ORDERFOX.com，为工业领域的企业提供唯一免费的全球性平台，以积极管理数字化变革，从而应对数字化和工业4.0所带来的挑战。

ORDERFOX.com堪称计算机数控行业的互联网，它利用智能过滤功能快速、高效地对接计算机数控制造商、买家及其所支持的行业，并因此大幅降低交易成本和缩短上市时间。

关于Celeritive Technologies, Inc.

VoluMill™和VoluTurn™的开发企业Celeritive Technologies, Inc.是制造业领域全球领先的平台独立、基于科学的刀具轨迹的创新企业。

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