SevOne breidt toonaangevende SD-WAN Monitoring Solution uit door ondersteuning voor VMware NSX SD-WAN toe te voegen

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--SevOne, een toonaangevende leverancier van netwerk- en infrastructuurbeheeroplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat haar SevOne SD-WAN Monitoring Solution nu VMware NSX SD-WAN by VeloCloud ondersteunt. De eerder dit jaar uitgegeven SD-WAN Monitoring Solution, die gebaseerd is op het SevOne Data Platform, verhoogt de operationele wendbaarheid van Managed Services Providers (MSP's) die meerdere, complexe netwerkdiensten aanbieden via hun multi-tenant, multi-vendor netwerken.

De verbeterde SevOne-oplossing, gepland voor release in het vierde kwartaal, biedt de basis voor realtime en historisch inzicht in bedrijfs- en dienstverlenersnetwerken met aanpasbare, op persona's gebaseerde dashboards voor netwerkoperaties/-engineering, producteigenaren en bedrijfsleiders. MSP's kunnen de oplossing makkelijk uitbreiden en de zichtbaarheid van hun gehele dienstverleningstraject vergroten, inclusief enterprise WiFi van campus tot filiaal, softwaregedefinieerde datacenters en meer. Met de mogelijkheid om op maat gemaakte KPI's op basis van de specifieke huurders, WAN-paden en gezondheidsindicatoren van hun op meerdere leveranciers gebaseerde SD-WAN's te creëren, hebben MSP-teams voor netwerkoperaties en -engineering nu meer inzicht in de netwerkdiensten die erop worden uitgevoerd. Hiermee wordt bijgedragen aan de vergemakkelijking van de overgang van MSP's van het aanbieden van alleen op MPLS gebaseerde diensten naar nieuwe hybride, op SD-WAN gebaseerde diensten.

“MSP's dienen te beschikken over het vermogen om op eenvoudige wijze een weergave te zien van en toegang te krijgen tot gedetailleerde prestatiegegevens van de complexe dienstverlening die plaatsvindt via hun op MPLS gebaseerde diensten en via nieuwere, hybride, op SD-WAN gebaseerde diensten,” aldus Jim Melvin, SVP, Marketing & Corporate Development, bij SevOne. “Door NSX SD-WAN van VMware te ondersteunen stelt de SevOne SD-WAN Monitoring Solution de MSP's in staat om hun klanten realtime inzicht te bieden in de complexe diensten die in de meest complexe infrastructuren worden uitgevoerd, om vervolgens die zichtbaarheid tot hun gehele netwerk uit te breiden om voortdurend te voldoen aan de kwaliteitsnormen en deze te overtreffen.”

“VMware NSX SD-WAN by VeloCloud biedt bandbreedte-uitbreiding, naast directe optimale toegang tot enterprise- en cloud-applicaties en tot data. Het maakt ook de invoeging van virtuele diensten mogelijk op locatie en in de cloud, terwijl tegelijkertijd de operationele automatisering drastisch verbeterd wordt,” verklaarde Steve Woo, Senior Director Product Management, business unit VeloCloud, VMware. “De flexibele SD-WAN Monitoring Solution van SevOne biedt de zichtbaarheid van monitoring die MSP's nodig hebben voor zowel hun bestaande als nieuwe SD-WAN-infrastructuur, voor meer inzicht, een sterkere bedrijfscontinuïteit en verbeterde gebruikerservaringen.”

Grootste voordelen van de SevOne SD-WAN Monitoring Solution:

De overgang naar SD-WAN's vergemakkelijken - Houd toezicht op de bestaande traditionele MPLS WAN en de nieuwe softwaregedefinieerde WAN vanuit hetzelfde dashboard. Monitor ook automatisch uw nieuwe SD-WAN-infrastructuur zodra deze wordt geïmplementeerd.

- Houd toezicht op de bestaande traditionele MPLS WAN en de nieuwe softwaregedefinieerde WAN vanuit hetzelfde dashboard. Monitor ook automatisch uw nieuwe SD-WAN-infrastructuur zodra deze wordt geïmplementeerd. Uitbreidbaarheid - Breid de zichtbaarheid uit tot andere kritieke netwerkactiva in hun klantennetwerken, zoals WiFi op bedrijfscampussen en in filialen, softwaregedefinieerde datacenters, openbare cloud en meer.

- Breid de zichtbaarheid uit tot andere kritieke netwerkactiva in hun klantennetwerken, zoals WiFi op bedrijfscampussen en in filialen, softwaregedefinieerde datacenters, openbare cloud en meer. Inzicht in serviceniveaus - Krijg inzicht in de wijze waarop de infrastructuurprestaties van invloed zijn op de applicaties en diensten van de klant met door de gebruiker te configureren single-tenant en multi-tenant dashboards met zicht op dienstverleningsniveaus.

- Krijg inzicht in de wijze waarop de infrastructuurprestaties van invloed zijn op de applicaties en diensten van de klant met door de gebruiker te configureren single-tenant en multi-tenant dashboards met zicht op dienstverleningsniveaus. Bedrijfsafstemming - Maak optimaal gebruik van aanpasbare, op persona's gebaseerde dashboards en KPI's die zijn afgestemd op specifieke rollen in Managed Services Providers, waaronder: netwerkoperaties/-engineering, producteigenaren en bedrijfsleiders.

- Maak optimaal gebruik van aanpasbare, op persona's gebaseerde dashboards en KPI's die zijn afgestemd op specifieke rollen in Managed Services Providers, waaronder: netwerkoperaties/-engineering, producteigenaren en bedrijfsleiders. Flexibiliteit bieden - Pas de dashboards van de oplossing aan om eenvoudig MSP-specifieke dashboards te maken en te delen, die vervolgens als workflows verspreid over verschillende MSP-teams kunnen worden samengevoegd om beter in hun operationele model te passen.

De SevOne SD-WAN Monitoring Solution wordt getoond op VMworld 2018 in Las Vegas van 26 t/m 29 augustus. Bezoek onze stand (#2707) om een demo van de SevOne SD-WAN Monitoring Solution voor VMware NSX SD-WAN by VeloCloud te bekijken.

Over SevOne

SevOne biedt de uitgebreide, flexibele en schaalbare netwerk- en infrastructuurbeheermogelijkheden die grote organisaties nodig hebben om soepele overgangen te maken van fysieke naar virtuele netwerkomgevingen. Het cloudgebaseerde SevOne Data Platform vereenvoudigt de extractie, verrijking en analyse van netwerk- en computergegevens uit verschillende multi-vendor omgevingen, verschillende vooraf gebouwde oplossingen op basis van het SevOne Data Platform, inclusief aanbiedingen die specifiek zijn ontworpen om SD-WAN-, SDN-, NFV- en enterprise Wi-Fi-uitdagingen op te lossen. SevOne is een particulier bedrijf met hoofdkantoor in Boston, MA. Ga voor meer informatie naar www.sevone.com.

VMware, NSX, NSX SD-WAN, VeloCloud en VMworld zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van VMware, Inc. in de Verenigde Staten en andere jurisdicties.

