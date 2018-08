MOORPARK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Celeritive Technologies, Inc. (Celeritive), ontwikkelaar van VoluMill™ en VoluTurn™, heeft de ondertekening aangekondigd van een strategisch partnerschap met ORDERFOX.com, met hoofdzetel in Ruggell, Vorstendom Liechtenstein. ORDERFOX.com is een gratis wereldwijd resource platform voor bedrijven binnen de CNC industrie op zoek naar de juiste productie partners, inclusief features zoals Knowledge and Trends voor het verstrekken van informatie over technologieën, een gratis Global Machinery Exchange, etc.

“Als we de status van de industrie analyseren, en waar we denken dat het zal leiden in de toekomst, ongeacht de geografische locatie, zijn we van mening dat het hebben van de juiste partners extra voordelen zal bieden,” zei Brian J. Smith, President van ORDERFOX.com America. “Gebruik maken van de juiste tools, zoals wat Celeritive biedt, zal uiteindelijk onze leden een concurrentievoordeel opleveren.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.