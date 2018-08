Amazon Game Studios uvádí hru The Grand Tour Game

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Firma Amazon.com (index NASDAQ: AMZN) dnes oznámila, že Jeremy Clarkson, Richard Hammond, a James May své parádičky a rychlá kola přinesou do hry The Grand Tour Game, která vyjde na PlayStation 4 a Xbox One. Jedná se o epizodickou závodní hru, založenou na tom nejlepším z programu The Grand Tour na Prime Original. Hra The Grand Tour Game, kterou vyvinulo studio Amazon Game Studios, přenese hráče na exotická místa, kde budou moci řídit ta nejzajímavější auta na světě a účastnit se těch nejnáročnějších a nejzajímavějších závodních atrakcí. Nové epizody budou do hry The Grand Tour Game přidávány každý týden během vysílání 3. řady tohoto seriálu a hráči tak budou moci vyzkoušet nová auta, závodní dráhy, místa a překvapení z nových epizod, každý týden. Více informací najdete na webové stránce www.playthegrandtourgame.com.

Hra The Grand Tour Game usadí hráče za volant aut z třetí řady seriálu The Grand Tour a přivádí je na ikonická místa a dráhy, které během letošní sezóny hlavní protagonisté seriálu navštíví, včetně zkušební dráhy Eboladrome, která je jednou z hlavních atrakcí seriálu The Grand Tour. Díky bezchybným přechodům mezi klipy ze seriálu a hraním a také díky hodinám audiozáznamu, který namluvili Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May je tak hra The Grand Tour Game protkána humorem a atmosférou tohoto seriálu.

“Je to videohra, kde hraji já, ten nejpomalejší a nejčastěji bourající. To je vše co potřebujete vědět,“ řekl Jeremy Clarkson. “Pokud jste někdy s námi chtěli vyrazit na závody, tak tohle je příležitost jak se dostat co nejblíže. Blíže už to opravdu nejde, ledaže byste unesli Jamese a ukradli mu jeho obličej.”

“Pokud jste si někdy chtěli vyzkoušet moji práci, tak nyní máte příležitost,” řekl James May. „Samozřejmě ne ve skutečnosti, je to jenom hra, takže mi prosím nehrabejte v zásuvkách mého pracovního stolu.”

“Žiji na venkově, takže mě doslova fascinuje všechno, co funguje na elektřinu,” řekl Richard Hammond. “Ale musím přiznat, že tato hra je opravdu geniální, zejména v režimu rozdělené obrazovky pro 4 hráče.”

Ve hře The Grand Tour Game hráči nejen jezdí ve stopách samotných závodníků, ale mohou zároveň závodit i proti sobě. Hra nabízí režim rozdělené obrazovky pro až 4 hráče, takže hráči mohou hrát proti sobě a zároveň se „z očí do očí“ častovat svými nejlepšími hláškami a nadávkami. Díky speciálním trikům a vylepšením jednotlivých aut, jako jsou například High Tea, kdy se před soupeři najednou rozletí stovky hrníčků a talířků nebo More Horsepowers, kdy se proženete kolem soupeřů, je hra nepředvídatelná, není nouze o překvapivé momenty a udržuje závodníky ve střehu.

“Seriál The Grand Tour je o silných autech a těžkých výzvách pro závodníky, ale také o kamarádství,” řekl Craig Sullivan, kreativní ředitel ve studiu Amazon Game Studios. “Snažíme se autenticky zachytit ducha seriálu, včetně aut, popichování mezi přáteli a (většinou) přátelského soupeření.”

Hru The Grand Tour Game vytvořilo studio Amazon Game Studios ze Seattlu. Hra byla vytvořena v prostředí Amazon Game Tech s využitím technologií Amazon Web Services (AWS) a Amazon Lumberyard. Více informací o technologii Amazon Game Tech najdete na webové stránce https://aws.amazon.com/gametech/

The Grand Tour je pořad kanálu Prime Original a Prime Video. Vedoucím výroby tohoto pořadu je Andy Wilman.

