Celeritive Technologies signe un partenariat stratégique avec ORDERFOX.com, offrant aux nouveaux abonnés une licence gratuite de 12 mois pour VoluMill Nexion Essentials™

MOORPARK, California--(BUSINESS WIRE)--Celeritive Technologies, Inc. (Celeritive), développeur de VoluMill™ et VoluTurn™, a annoncé la signature d’un partenariat stratégique avec ORDERFOX.com dont le siège se trouve à Ruggell, dans la Principauté du Liechtenstein. ORDERFOX.com offre aux entreprises du secteur CNC à la recherche de bons partenaires de production une plateforme internationale gratuite de ressources telles que les applications d’informations technologiques Knowledge et Trends, ainsi que le Global Machinery Exchange gratuit, etc.

« Alors que nous analysons le dynamisme du secteur et son orientation future, quelle que soit la localisation géographique, nous pensons qu’avoir les bons partenaires offrira des avantages supplémentaires », a déclaré Brian J. Smith, président d’ORDERFOX.com America. « L’utilisation d’outils aussi performants que ceux de Celeritive fournira à nos membres un avantage concurrentiel. »

La technologie brevetée de VoluMill génère des parcours d’outils produisant un taux d’enlèvement de matériau, constant. Son mouvement fluide et régulier établit et maintient des conditions de fraisage idéales pour usiner n’importe quelle forme de pièce. Des pressions réduites sur le mandrin et l’outil de coupe permettent d’utiliser le matériel d’usinage au maximum de sa capacité et en toute sécurité.

Avec ce partenariat, une nouvelle version sous abonnement de VoluMill, la version VoluMill NEXION Essentials™, sera offerte aux nouveaux abonnés d’ORDERFOX.com gratuitement pendant douze mois. Consultez le site www.volumill.com/ORDERFOX-Promotion, code promo VOLUMILL02.

« La décision de Celeritive de s’associer à ORDERFOX.com allait de soi », a déclaré Greg Saisselin, vice-président Ventes et Marketing chez Celeritive Technologies. « On comprend facilement la valeur et les avantages ainsi offerts à nos plus gros clients qui recherchent activement des services de fabrication discrète, ainsi qu’aux ateliers de fabrication cherchant à se faire connaître sur un marché mondial beaucoup plus vaste. »

À propos d’ORDERFOX.com

Depuis son siège situé à Ruggell, dans la Principauté du Liechtenstein, ORDERFOX AG a lancé ORDERFOX.com pour offrir aux entreprises du secteur industriel la seule plateforme mondiale gratuite permettant de gérer activement les changements numériques et de relever les défis de la numérisation et de l’Industrie 4.0.

ORDERFOX.com est l’Internet de l’industrie CNC, qui connecte rapidement et efficacement fabricants et acheteurs CNC et leurs industries de support en utilisant des fonctions de filtrage intelligentes, ce qui réduit considérablement les coûts de transaction et les délais de commercialisation.

À propos de Celeritive Technologies, Inc.

Celeritive Technologies, Inc., le développeur de VoluMill™ et de VoluTurn™, est le plus important innovateur mondial en matière de parcours d’outils scientifiques indépendants de la plateforme et destinés à l’industrie manufacturière.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.