Celeritive Technologies firma parceria estratégica com a ORDERFOX.com para oferecer a novos assinantes uma licença do VoluMill Nexion Essentials™ grátis por 12 meses

MOORPARK, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Celeritive Technologies, Inc. (Celeritive), desenvolvedora do VoluMill™ e do VoluTurn™, anunciou que firmou uma parceria estratégica com a ORDERFOX.com, sediada em Ruggell, Principado de Liechtenstein. A ORDERFOX.com é uma plataforma global e gratuita de recursos para empresas do setor de comando numérico computadorizado (Computer Numeric Control, CNC) que buscam os parceiros de produção certos, inclusive recursos como conhecimentos e tendências para o fornecimento de informações sobre tecnologias, um intercâmbio gratuito de maquinário (Global Machinery Exchange), etc.

“Ao analisarmos o estado atual do mercado, e aonde pensamos que isso chegará no futuro, independentemente da localização geográfica, sentimos que ter os parceiros certos proporcionará benefícios adicionais”, comentou Brian J. Smith, presidente da ORDERFOX.com América. “Utilizar as ferramentas certas, como as oferecidas pela Celeritive, acabará dando uma vantagem competitiva para os nossos associados.”

A tecnologia patenteada do VoluMill gera percursos que produzem um taxa consistente de remoção de materiais. Seu movimento suave e fluido estabelece e mantém as condições ideais de usinagem na forma de qualquer peça. As forças reduzidas sobre o eixo e a ferramenta de corte permitem que o hardware de usinagem seja utilizado de forma segura em sua plena capacidade.

Com essa parceria, será oferecida uma nova versão em modelo de assinatura do VoluMill — o VoluMill NEXION Essentials™ — para novos assinantes da ORDERFOX.com, gratuitamente, por 12 meses. Acesse www.volumill.com/ORDERFOX-Promotion; código promocional VOLUMILL02.

“A decisão da Celeritive de realizar uma parceria com a ORDERFOX.com foi bem simples”, explicou Greg Saisselin, vice-presidente de Vendas e Marketing da Celeritive Technologies. “É fácil compreender o valor e os benefícios para nossos maiores clientes que buscam ativamente serviços de job shop ou para job shops que buscam obter exposição em um mercado global e muito mais amplo.”

Sobre a ORDERFOX.com

A ORDERFOX AG, sediada em Ruggell, Principado de Liechtenstein, lançou a ORDERFOX.com para oferecer às empresas do setor industrial a única plataforma gratuita global de gestão ativa de mudanças digitais com o objetivo de superar desafios da digitalização e da Indústria 4.0.

A ORDERFOX.com é a internet do setor de comando numérico computadorizado (Computer Numeric Control, CNC), que conecta com rapidez e eficiência fabricantes de CNC, compradores e seus setores de apoio utilizando funções de filtro inteligentes, reduzindo dessa forma os custos de transação e o tempo de acesso ao mercado.

Sobre a Celeritive Technologies, Inc.

A Celeritive Technologies, Inc., desenvolvedora do VoluMill™ e do VoluTurn™, é a maior inovadora mundial de percursos de plataforma independentes e fundamentados em dados científicos para o setor manufatureiro.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.