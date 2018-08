Amazon Game Studios ogłasza stworzenie „The Grand Tour Game”

The Grand Tour Game Trailer

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Spółka Amazon.com (NASDAQ: AMZN) podała w dniu dzisiejszym informację o stworzeniu nowej gry na PlayStation 4 i Xbox One – „The Grand Tour Game”. Jest to epizodyczna gra wyścigowa oparta na hitowej serii „Prime Original - The Grand Tour”, w której wyścigi samochodowe połączono z zabawnymi gagami Jeremy'ego Clarkson, Richard Hammond i James May. Stworzona przez Amazon Game Studios „The Grand Tour Game” przenosi graczy w egzotyczne scenerie, umożliwiając im prowadzenie najbardziej niesamowitych samochodów na świecie i podejmowanie szalonych wyzwań. Kolejne części „The Grand Tour Game” - a w nich nowe pojazdy, miejsca i niespodzianki - będą udostępniane w odstępach tygodniowych, w ramach trzeciego sezonu Show. Więcej informacji na stronie: www.playthegrandtourgame.com.

W „The Grand Tour Game” gracze mogą zasiąść za kierownicą pojazdów prezentowanych w sezonie trzecim i przenieść się w miejsca, które odwiedzą gospodarze Show, w tym między innymi na Eboladrome - sztandarowy tor testowy „The Grand Tour”. Dzięki płynnemu przeplataniu się wideoklipów Show i rozgrywek, w połączeniu z wielogodzinnym podkładem głosowym Jeremy'ego Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa Maya, „The Grand Tour Game” jest wprost przesiąknięta charakterystycznym poczuciem humoru i potyczkami słownymi gospodarzy programu.

„To gra wideo, która ukazuje mnie, pirata drogowego i Kapitana Snuję. To wszystko, co musicie wiedzieć - powiedział Jeremy Clarkson. - Jeśli zawsze chcieliście wybrać się z nami w trasę, nigdy nie dostaniecie lepszej szansy. No chyba, że porwiecie Jamesa i przywłaszczycie sobie jego twarz” - dodał.

„Jeśli kiedykolwiek marzyliście o wykonywaniu mojej pracy, teraz możecie to zrobić - powiedział James May. - Oczywiście, nie dosłownie. To tylko gra, więc proszę nie szperać w szufladach mojego biurka” - dodał.

„Mieszkam na odległej wsi, więc - prawdę mówiąc - wszystko, co działa na energię elektryczną niesamowicie mnie fascynuje - powiedział Richard Hammond. - Jednak muszę przyznać, że ta gra jest absolutnie wyjątkowa, a szczególnie ekran dzielony na czterech graczy” - podkreślił.

Gracze „The Grand Tour Game” nie tylko podążają za śladami opon innych graczy, ale także mogą ścigać się i rzucać sobie nawzajem bezpośrednie wyzwania. „The Grand Tour” posiada ekran dzielony na czterech graczy, którzy mogą ścigać się ze sobą i osobiście wymieniać zaczepki słowne. Dzięki wymyślnym power-upom, takim jak High Tea, który rozrzuca po drodze filiżanki i spodki dziurawiące opony, czy też More Horsepowers, który pozwala graczowi w oka mgnieniu wyprzedzić konkurencję, akcja staje się nieprzewidywalna, a gracze utrzymywani są w stanie maksymalnej koncentracji.

„The Grand Tour to nie tylko pojazdy o dużej mocy i mrożące krew w żyłach wyczyny kaskaderskie, ale także poczucie koleżeńskości - powiedział Craig Sullivan, dyrektor kreatywny Amazon Game Studios. - Naszym zamiarem było uchwycenie autentycznej atmosfery ‒ zdominowanej przez samochody, przyjacielskie przekomarzania oraz (przede wszystkim) rywalizację w duchu przyjaźni” - dodał.

Produkt „The Grand Tour Game” został stworzony przez Amazon Game Studios w Seattle. Przy jej tworzeniu wykorzystano narzędzia Amazon Game Tech, takie jak Amazon Web Services (AWS) i Amazon Lumberyard. Więcej informacji na temat Amazon Game Tech dostępne na stronie: https://aws.amazon.com/gametech/

Gra “The Grand Tour” jest dostępna w serii “Prime Original” w serwisie Prime Video. Producentem wykonawczym jest Andy Wilman.

