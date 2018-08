Az Amazon Game Studios bejelentette a The Grand Tour Game videójáték kiadását

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Az Amazon.com (NASDAQ: AMZN) ma bejelentette, hogy Jeremy Clarkson, Richard Hammond és James May vicces sztorikkal és embert próbáló versenykörökkel kápráztatják el a PlayStation 4-en és az Xbox One-on játszható The Grand Tour Game-et választó ügyfeleket. Az epizódokból összeálló autóverseny-játék a "The Grand Tour" című, rendkívül népszerű Prime Original sorozaton alapul. Az Amazon Game Studios által készített The Grand Tour Game egzotikus helyszínekre kalauzolja el a játékosokat, ahol a világ legérdekesebb autóit vezethetik és részesei lehetnek a show vad kihívásainak. A The Grand Tour Game epizódjai hetente jelennek majd meg a show 3. évadjában, és a játékosok a heti showk-ban látható helyszíneken próbálhatják ki a showk-ban bemutatott autókat, továbbá meglepetés is várja őket minden héten. További információkért látogasson el a www.playthegrandtourgame.com internetes címre!

A The Grand Tour Game játékosai a show 3. évadjának epizódjaiban szereplő autók kormánya mögé ülve eljuthatnak azokra az ikonikus helyszínekre, amelyeket a show házigazdái ebben az évadban meglátogatnak, ideértve a The Grand Tour show-ból jól ismert, Eboladróm-nak elkeresztelt tesztpályát is. A show-ban látható klipekből a játékba való zökkenőmentes átváltásoknak és a Jeremy Clarkson, Richard Hammond és James May kommentárjaiból ollózott több órányi eredeti hangfelvételnek köszönhetően a The Grand Tour Game hűen tükrözi a show sajátos humorát és szórakoztató miliőjét.

"Ez egy olyan videójáték, amely az én nevetséges, lassú énemet figurázza ki. Ennél többet nem is kell tudni róla" - nyilatkozta Jeremy Clarkson. "Ha az volt a titkos vágyad, hogy csatlakozhass hozzánk, ennél jobb alkalmad soha nem lesz erre. Kivéve, ha elrabolod James-t, és a helyébe lépsz."

"Ha szeretnéd kipróbálni, hogy milyen is műsorvezetőnek lenni, most megteheted" - mondta James May. "Persze csak virtuálisan, hiszen ez csak egy videójáték, úgyhogy légyszi ne kutasd át az íróasztalom fiókját!"

"Én vidéken lakom, a semmi közepén, és őszintén bevallom, hogy ezért minden elbűvöl, ami elektromos árammal működik" - magyarázta Richard Hammond. "Ez a videójáték meg különösen nagy hatással van rám, főleg a megosztott képernyő, amelyen négy játékos egyszerre látható."

A The Grand Tour Game videójátékban a játékosok nem csak a show házigazdáinak kalandjait élhetik át, miközben kipróbálják a különféle autókat és pályákat, hanem egymással is összemérhetik a tudásukat, és kihívhatják versenyezésre a többi játékost. A The Grand Tour Game videójáték képernyője négy részre osztható, így a játékosok közvetlenül versenyezhetnek egymással, és élőben "inzultálhatják" játékostársaikat. A játékot különleges trükkök teszik még izgalmasabbá, amelyek gondoskodnak arról, hogy a játékosok figyelme egy pillanatra se lankadjon: például a "High Tea" (Délutáni tea), ami gumigyilkos törött csésze- és tányérdarabokkal teríti be a pályát, vagy a "More Horsepowers" (Lóerőfokozás), aminek segítségével ki lehet ugrani a bolyból.

"A The Grand Tour videójáték nem csak szuper autókról és vicces mutatványokról szól, hanem a bajtársiasságról is" - fejtette ki Craig Sullivan, az Amazon Game Studios kreatív igazgatója. "Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy hűen visszaadjuk a show legfontosabb elemeit: az autókat, a barátokkal való szócsatákat és viccelődést, valamint (a többnyire) barátságos versenyzést."

A The Grand Tour Game videójátékot a seattle-i székhelyű Amazon Game Studios fejlesztette ki. A játék az Amazon Game Tech használatával készült (ideértve az Amazon Web Services-t (AWS) és az Amazon Lumberyardot. Az Amazon Game Tech-ről további információk a következő címen érhetők el: https://aws.amazon.com/gametech/

A The Grand Tour a Prime Video szolgáltatás számára készült Prime Original show-sorozat, amelynek vezető producere Andy Wilman.

Amit az Amazonról tudni kell…

