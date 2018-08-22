Amazon Game Studios推出《大世界之旅遊戲》

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Amazon.com (NASDAQ: AMZN)今天宣布推出根據熱門Prime Original自製劇集《大世界之旅》(The Grand Tour)開發的章節式賽車遊戲《大世界之旅遊戲》(The Grand Tour Game)。該遊戲相容PlayStation 4和Xbox One平臺，著名三賤客Jeremy Clarkson、Richard Hammond和James May將在遊戲中帶領玩家縱情狂歡，收穫極限體驗。《大世界之旅遊戲》由Amazon Game Studios打造，玩家可前往充滿異域風情的目的地，駕駛全球最有趣的各式車輛，參與劇集中的瘋狂挑戰。劇集第三季播出後，《大世界之旅遊戲》也將每週增加新章節，呈現每週劇集中出現的車輛、場景和驚喜。更多資訊請造訪www.playthegrandtourgame.com。

《大世界之旅遊戲》讓玩家親身體驗第三季出現的各類車輛，帶領他們前往本季主持人拜訪的各個代表性地點，包括《大世界之旅》的代表性Eboladrome測試賽道。《大世界之旅遊戲》不僅將劇集片段順暢銜接到遊戲情節中，加入了Jeremy Clarkson、Richard Hammond和James May數小時的原聲表演，還融入了劇集的招牌幽默和玩笑。

Jeremy Clarkson表示：「這款電子遊戲使用了我的形象，我總是慢吞吞，愛闖禍的一個。我就先透露這些。如果你早就想與我們一起冒險，這次是絕佳機會。要不然，你就只能自己想辦法綁架James並且偷到他那張臉了。」

James May表示：「如果你曾想過做我這份工作，現在算是夢想成真了。當然，這只是個遊戲，不可能在現實中發生，所以請不要翻看我辦公桌的抽屜。」

Richard Hammond表示：「我住在鄉下，所以坦白說我對一切用電的設備都感到讚歎不已。但我必須得承認，這款遊戲真是精彩至極，尤其是四位玩家分割畫面的神級操作。」

在《大世界之旅遊戲》中，玩家不僅可跟隨三賤客的足跡，還可彼此面對面賽車及挑戰。《大世界之旅遊戲》擁有四名玩家分割畫面功能，玩家可相互競賽並且互噴垃圾話。無論是拋出杯盤碗碟以擾亂對手的High Tea招式，還是瞬間超越對手的More Horsepowers招式，這些略顯「厚顏無恥」的道具令比賽結果變幻莫測，讓車手時刻保持全情投入。

Amazon Game Studios創意總監Craig Sullivan表示：「《大世界之旅遊戲》不僅有各式強勁的車輛和荒誕的特技，還有溫馨感人的友情。我們致力於真實重現劇集的精髓：車、朋友之間的玩笑以及（多數情況下的）友好競爭。」

《大世界之旅遊戲》由西雅圖Amazon Game Studios創作。遊戲使用亞馬遜遊戲技術(Amazon Game Tech)建立，包括Amazon Web Services (AWS)和Amazon Lumberyard。如需瞭解關於Amazon Game Tech的更多資訊，請造訪https://aws.amazon.com/gametech/

《大世界之旅》是亞馬遜Prime Video下面的Prime Original自製劇集。執行製作人是Andy Wilman。

關於亞馬遜

亞馬遜遵循四項原則：客戶至上、熱衷創新、追求卓越營運和長遠思考。亞馬遜首創推出的產品和服務包括：用戶評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime會員、亞馬遜物流、AWS（亞馬遜網路服務）、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、Fire平板電腦、Fire TV、Amazon Echo和Alexa等。如需詳情，請造訪www.amazon.com/about並關注@AmazonNews。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。