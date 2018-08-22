Amazon Game Studios推出《大世界之旅游戏》

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Amazon.com (NASDAQ: AMZN)今天宣布推出根据热门Prime Original自制剧集《大世界之旅》(The Grand Tour)开发的章节式赛车游戏《大世界之旅游戏》(The Grand Tour Game)。该游戏兼容PlayStation 4和Xbox One平台，著名三贱客Jeremy Clarkson、Richard Hammond和James May将在游戏中带领玩家纵情狂欢，收获极限体验。《大世界之旅游戏》由Amazon Game Studios打造，玩家可前往充满异域风情的目的地，驾驶全球最有趣的各式车辆，参与剧集中的疯狂挑战。剧集第三季播出后，《大世界之旅游戏》也将每周增加新章节，体现每周剧集中出现的车辆、场景和惊喜。更多信息请访问www.playthegrandtourgame.com。

《大世界之旅游戏》让玩家亲身体验第三季出现的各类车辆，带领他们前往本季主持人拜访的各个标志地点，包括《大世界之旅》的标志性Eboladrome测试赛道。《大世界之旅游戏》不仅将剧集片段无缝衔接到游戏情节中，加入了Jeremy Clarkson、Richard Hammond和James May数小时的原声表演，还融入了剧集的招牌幽默和玩笑。

Jeremy Clarkson表示：“这款电子游戏使用了我的形象，我总是慢吞吞，爱闯祸的一个。我就先透露这些。如果你早就想与我们一起冒险，这次是绝佳机会。要不然，你就只能自己想办法绑架James并且偷到他那张脸了。”

James May表示：“如果你曾想过做我这份工作，现在算是梦想成真了。当然，这只是个游戏，不可能在现实中发生，所以请不要翻看我办公桌的抽屉。”

Richard Hammond表示：“我住在乡下，所以坦白说我对一切用电的设备都感到赞叹不已。但我必须得承认，这款游戏真是精彩至极，尤其是四位玩家分屏的神级操作。”

在《大世界之旅游戏》中，玩家不仅可跟随三贱客的足迹，还可彼此面对面赛车及挑战。《大世界之旅游戏》拥有四名玩家分屏功能，玩家可相互竞赛并且互喷垃圾话。无论是抛出杯盘碗碟以扰乱对手的“High Tea”招式，还是瞬间超越对手的“More Horsepowers”招式，这些略显“厚颜无耻”的道具令比赛结果变幻莫测，让车手时刻保持全情投入。

Amazon Game Studios创意总监Craig Sullivan表示：“《大世界之旅游戏》不仅有各式强劲的车辆和荒诞的特技，还有温馨感人的友情。我们致力于真实再现剧集的精髓：车、朋友之间的玩笑以及（多数情况下的）友好竞争。”

《大世界之旅游戏》由西雅图Amazon Game Studios创作。游戏使用亚马逊游戏技术(Amazon Game Tech)创建，包括Amazon Web Services (AWS)和Amazon Lumberyard。如需了解关于Amazon Game Tech的更多信息，请访问https://aws.amazon.com/gametech/

《大世界之旅》是亚马逊Prime Video下面的Prime Original自制剧集。执行制作人是Andy Wilman。

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