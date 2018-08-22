美國政府向22nd Century訂購360萬支SPECTRUM®研究用香煙

紐約州克拉倫斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- 22nd Century Group, Inc. (NYSE American: XXII)是一家專注於煙草減害和極低尼古丁煙草的植物技術公司，公司今天宣布，美國國家藥物濫用研究院(NIDA)、美國食品藥品管理局(FDA)以及公共衛生研究人員新近求購大量22nd Century的專利SPECTRUM®研究用香煙。經與NIDA、FDA及各方協調，RTI International已向22nd Century訂購360萬支SPECTRUM®研究用香煙。

在RTI的最新SPECTRUM®訂單之前，FDA擬議立法之預先通知(ANPRM)的公開評議期剛剛結束，該法規要求所有在美國銷售的香煙僅含有最低或非成癮性水準的尼古丁。在FDA繼續推動其法規制訂流程的同時，22nd Century正為該公司的專利BRAND A極低尼古丁含量(VLNC)香煙同步推動其歷史性的低風險煙草產品(MRTP)申請。22nd Century將在今年底前提交其MRTP申請。

FDA規劃中的減量尼古丁強制令進展反映了22nd Century在制訂極低尼古丁香煙產品標準方面所展開的工作，該標準將從此改變美國的煙草產業。極低尼古丁含量將杜絕所有香煙產生並維持煙癮的作用。

與Altria (MO)、英美煙草公司(BATS.L)分公司Reynolds American和其他「煙草巨頭」公司銷售的傳統香煙相比，22nd Century的VLNC香煙尼古丁含量低95%，可能成為FDA低風險煙草產品認定的首款可燃性香煙。

獨立科學家目前正採用22nd Century的專利SPECTRUM®研究用香煙展開超過24項進行中的臨床研究。在完成無數探尋VLNC香煙廣泛應用於吸煙者的臨床研究（Donny等、Hatsukami等、Mercincavage等）之後，研究人員正調查VLNC香煙在更狹窄的社會弱勢族群中的應用及效應，包括青少年、注意力不足過動症患者、情緒及焦慮障礙患者、精神分裂症吸煙者等。上述獨立研究採集的資料將新增到深度知識庫中，該知識庫來自於已經完成的VLNC香煙影響公眾健康的臨床研究。

22nd Century Group總裁兼執行長Henry Sicignano III解釋道：「22nd Century的專利SPECTRUM®研究用香煙已經並繼續成為在科學上支持FDA大幅降低香煙尼古丁工作和22nd Century為自家VLNC香煙申請MRTP的關鍵。VLN™ SPECTRUM®香煙現在得到公共衛生權益人士的廣泛認可，成為所有新生香煙的典範……而22nd Century將我們的專利煙草技術授權給所有感興趣的公司，意味著VLN™香煙可能很快向世界各地希望戒斷煙癮的吸煙者供貨。」

關於SPECTRUM®

22nd Century開發SPECTRUM®的合作夥伴包括來自美國國家藥物濫用研究院(NIDA)、美國食品藥品管理局(FDA)、美國國家癌症研究所(NCI)以及疾病控制及預防中心(CDC)的獨立研究人員和官員。22nd Century獨家生產的主流SPECTRUM®產品線包括一系列香煙口味，其尼古丁釋量浮動在50倍範圍內，介於極低（尼古丁比傳統香煙品牌所含煙草低97%）至相對高。SPECTRUM®擁有24款口味，均有常規和薄荷香型，尼古丁有8種不同水準。

關於22nd Century Group, Inc.

22nd Century是一家植物生物科技公司，專注於透過基因工程和植物育種技術實現升高或降低煙草植物中的尼古丁含量和大麻植物中的大麻化學成分含量。公司在煙草領域的主要使命是減少吸煙所致的危害。公司在大麻領域的主要使命是開發用於重要新藥的專利大麻植株和農作物。欲瞭解進一步資訊，請造訪www.xxiicentury.com和www.botanicalgenetics.com。

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