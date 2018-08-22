美国政府向22nd Century订购360万支SPECTRUM®研究用香烟

纽约州克拉伦斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 22nd Century Group, Inc. (NYSE American: XXII)是一家专注于烟草减害和极低尼古丁烟草的植物技术公司，公司今天宣布，国立药品滥用研究院(NIDA)、美国食品药品管理局(FDA)以及公共卫生研究人员新近求购大量22nd Century的专利SPECTRUM®研究用香烟。经与NIDA、FDA及各方协调，RTI International已向22nd Century订购360万支SPECTRUM®研究用香烟。

在RTI的最新SPECTRUM®订单之前，FDA法规制订提案预告(ANPRM)的公开评议期刚刚结束，该法规要求所有在美国销售的香烟仅含有最低或非成瘾性水平的尼古丁。在FDA继续推进其法规制订流程的同时，22nd Century正为该公司的专利“BRAND A”极低尼古丁含量(VLNC)香烟同步推进其历史性的改良风险烟草产品(MRTP)申请。22nd Century将在今年底前提交其MRTP申请。

FDA规划中的减量尼古丁强制令进展反映了22nd Century在制订极低尼古丁香烟产品标准方面所开展的工作，该标准将从此改变美国的烟草行业。极低尼古丁含量将杜绝所有香烟产生并维持烟瘾的作用。

与Altria (MO)、英美烟草公司(BATS.L)分公司Reynolds American和其他“烟草巨头”公司销售的传统香烟相比，22nd Century的VLNC香烟尼古丁含量低95%，可能成为FDA改良风险烟草产品认定的首款可燃性香烟。

独立科学家目前正采用22nd Century的专利SPECTRUM®研究用香烟开展超过24项进行中的临床研究。在完成无数探寻VLNC香烟广泛应用于吸烟者的临床研究（Donny等、Hatsukami等、Mercincavage等）之后，研究人员正调查VLNC香烟在更狭窄的社会脆弱群体中的应用及效应，包括青少年、多动症患者、心境及焦虑障碍患者、精神分裂症吸烟者等。上述独立研究采集的数据将添加到深度知识库中，该知识库来自于已经完成的VLNC香烟影响公众健康的临床研究。

22nd Century Group总裁兼首席执行官Henry Sicignano III解释道：“22nd Century的专利SPECTRUM®研究用香烟已经并继续成为在科学上支持FDA大幅降低香烟尼古丁工作和22nd Century为自家VLNC香烟申请MRTP的关键。VLN™ SPECTRUM®香烟现在得到公共卫生权益人士的广泛认可，成为所有新生香烟的典范……而22nd Century将我们的专利烟草技术授权给所有感兴趣的公司，意味着VLN™香烟可能很快向世界各地希望戒断烟瘾的吸烟者供货。”

关于SPECTRUM®

22nd Century开发SPECTRUM®的合作伙伴包括来自国立药品滥用研究院(NIDA)、美国食品药品管理局(FDA)、国立癌症研究院(NCI)以及疾病控制及预防中心(CDC)的独立研究人员和官员。22nd Century独家生产的主流SPECTRUM®产品线包括一系列香烟口味，其尼古丁释量浮动在50倍范围内，介于极低（尼古丁比传统香烟品牌所含烟草低97%）至相对高。SPECTRUM®拥有24款口味，均有常规和薄荷香型，尼古丁有8种不同水平。

关于22nd Century Group, Inc.

22nd Century是一家植物生物科技公司，专注于通过基因工程和植物育种技术实现升高或降低烟草植物中的尼古丁含量和大麻植物中的大麻化学成份含量。公司在烟草领域的主要使命是减少吸烟所致的危害。公司在大麻领域的主要使命是开发用于重要新药的专利大麻植株和农作物。欲了解进一步信息，请访问www.xxiicentury.com和www.botanicalgenetics.com。

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